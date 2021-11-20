«Когда смотрю на цены закаток в магазинах, думаю: Боже мой, это же столько не стоит» 9 20.11.2021, 13:12

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Белорусы рассказали, как закатывают по 150-200 банок на зиму.

Чем ближе к декабрю, тем меньше в магазинах приличных на вкус овощей по адекватным ценам. Как раз в это время многие белорусы начинают истощать запасы закаток, заботливо приготовленных летом.

Журналисты onliner.by решили узнать, что приготовили на зиму наши читатели и позволяет ли им это экономить.

По ощущениям, фанатов консервации с каждым годом становится все меньше.

Журналисты решили проверить эту теорию и спросили наших читателей: что вы закатываете и стоит ли овчинка выделки? Если судить по откликам, интерес к заготовкам сегодня весьма умеренный. Любители есть, но об экономической целесообразности закаток мало кто задумывается. «Это моя отдушина», «Мне просто нравится качество», «Домашнее вкуснее» — такие аргументы звучат чаще всего.

Еще журналисты узнали, что закатывать «классику» — помидоры/огурцы/обычное варенье — сегодня не модно. Белорусы экспериментируют с рецептами: делают дома соки, соусы, джемы со специями, закручивают тушенку и даже делают своими силами сыровяленую колбасу!

«Наверное, это все не оправдывается по деньгам»

Чаще всего заготовками белорусов обеспечивают увлеченные дачницы, такие как Алла Андреевна из Минска. У нее есть участок 4 сотки, на которых обустроен парник. Пенсионерка выращивает клубнику, картошку, морковку, свеклу, огурцы, помидоры, баклажаны, тыкву и много чего еще. В сезон закрывает минимум 100 банок — в основном литровые и пол-литровые. Несмотря на то, что вкладывает в закатки душу, спросом у детей пользуется не все, признается белоруска.

— Дети как-то не очень любят эти закатки… Вы представляете? Огурцы едят, а вот с помидорами не очень дружат. Я уже стараюсь и сок делать томатный, и кетчуп, чтобы больше затратить помидоров и меньше закаток получить. Если закрывать одни помидоры, только их будет 100 банок! А никому не надо. Я уже и подругам/знакомым отдаю, чтобы не оставалось.

Парадокс в том, что перестать закатывать пенсионерка не может — это приносит ей удовольствие. Поэтому Алла Андреевна старается экспериментировать и каждый раз придумывает что-нибудь новенькое. В этом году, например, вырастила огромные тыквы и закатала из них сок и варенье.

— Сын оценил. Говорит: мама, какой вкусный сок из тыквы! Варенье сделала с лимоном и апельсином. Сейчас же в интернете столько рецептов интересных. Сливовый сок еще делаю, лечо с перцем, баклажановую икру… Много чего замораживаю, — рассказывает пенсионерка.

Переводить в деньги увлечение консервацией Алла Андреевна даже не пыталась. Уверена, что это невыгодно.

— Если посчитать, сколько труда вкладывается, сколько я трачу на семена, банки, крышки, сахар, то, наверное, это все не оправдывается. С другой стороны, когда смотрю на цены на закатки в магазинах, думаю: боже мой, это же очень дорого и столько не стоит…

Это лишь часть запасов пенсионерки. Закатки хранятся дома, на даче, в гараже

«У меня получаются закатки с бриллиантовым напылением»

Посчитать, какой может быть себестоимость баночки огурцов или варенья, мы решили с другой героиней — Оксаной Курец. Сама она из Бреста, но большую часть времени проводит в Минске: работает в семье поваром и домработницей. Весной и летом каждые выходные садится за руль и едет к домику в 60 км от Бреста, где выращивает баклажаны, перцы, огурцы, лук-порей, всевозможные травы и т. д. Одних помидоров на участке у Оксаны более 200—300 кустов!

— Пока была жива бабушка, у нас на этом участке всегда был огород, я помню, как в детстве клубнику полола. Осознанно выращиваю овощи где-то лет 10. Сама покупаю семена, сажаю рассаду, у меня полный цикл — от семян до закатки в банки.

Оксана сразу делает оговорку: с учетом сложной логистики закатки у нее получаются очень дорогими.

— Я бы даже сказала, что они мне обходятся безобразно дорого. В моем случае это «баночки с бриллиантовым напылением», потому что летом, когда я ездила каждую неделю на участок, на бензин уходило в районе 120-150 рублей, это существенные траты. Кроме того, семена я заказываю дорогие — у российских коллекционеров. Это сорта, которые в принципе на рынке не купишь. У меня есть зеленые помидоры, белые, черные и т.д. Каждый год надо покупать стаканчики под рассаду, грунт. Плюс саму теплицу обустроить — у меня все делал муж, но все равно стоило это нам рублей 700-800.

По мнению героини, если овощи/ягоды покупать на рынке и делать из них закатки, получится намного дешевле. Что ж, давайте представим, что помидоры у Оксаны самые обычные — покупные. Летом их можно было взять по 1,5 рубля/килограмм. Попробуем приготовить кетчуп и посчитать его себестоимость.

— У меня есть кастрюля 12 литров, туда помещается ведро помидор. Я пробиваю их блендером, процеживаю, убираю все шкурки/семечки, добавляю чуть-чуть специй, немного соли/сахара и увариваю часов 8-10. Разливаю по стеклянным бутылочкам для детского сока — их покупаю отдельно где-то по рублю/штука. В итоге получается где-то 10-12 баночек кетчупа по 200 мл.

На одну баночку кетчупа нужно:

Помидоры 1 кг — 1,5 рубля;

Банка с крышкой — 1 рубль;

Соль, сахар, специи, затраты на газ — 20 копеек.

Итого 200 мл кетчупа Оксана получает за 2,7 рубля. В магазине цены на кетчуп стартуют от 2 рублей, но это самые дешевые варианты. Соусы итальянских брендов стоят 6-7 рулей за баночку 400 мл. Наша героиня свой кетчуп с магазинным даже не пыталась сравнивать, ей невкусно. «Я уже лет пять такое не ем», — объясняет Оксана.

Классические помидоры/огурцы/лечо белоруска также закатывает. Для расчета возьмем стандартную цену на огурцы летом — 1,5 рубля за кг. На банку объемом 750 мл уходит примерно половина килограмма.

И вот что получается:

Огурцы 0,5 кг — 75 копеек;

Банка и крышка — 50 копеек;

Сахар, соль, уксус, специи (лавровый лист, горчица в зернах, перец душистый) — 25 копеек;

Листья смородины, вишни, хрена — бесплатно.

Итого баночка закатанных огурцов обходится в 1,5 рубля. В магазине за похожий объем просят 3-4 рубля, есть и более дорогие варианты за 7-8 рублей.

— Но там очень много уксуса, — сравнивает белоруска. — Я понимаю, что этого требует технология, но лично я такое есть не могу.

Оксана признается, что обожает «закручивать баночки», это ее хобби

Для кабачковой икры белоруска делала просчеты самостоятельно, потому что часть закаток продает семье, в которой работает. Говорит, что себестоимость по продуктам (кабачки, лук, томатная паста, немного масла, соль/сахар) получилась 50 копеек. Добавляем стоимость баночки/крышки и получаем рубль. Продает Оксана свою икру за 2,5 рубля/банка, а в магазине она стоит 3-4 рубля.

— Но покупная она же кислая, вкус совсем не тот, — говорит Оксана. — То есть для меня на первом месте в закатках качество. А еще я люблю делать необычные вещи, которые нельзя купить в магазине. Например, мармелад из лука или варенье из помидор — это мы потом едим с мясом и сырами.

Необычное варенье и вяленые помидоры — вот на чем можно прилично сэкономить

Классическое варенье Оксана не закатывает. Ей нравятся необычные варианты с травами и специями — корицей, бадьяном, мускатным орехом, натуральной ванилью. Давайте попробуем просчитать стоимость варенья из клубники с базиликом.

— Ягоду я покупаю у соседа — 3,5 рубля/килограмм этим летом стоила клубника. Добавляю сахар, базилик со своего огорода и варю варенье где-то три дня. Потом разливаю его по маленьким баночкам (ненавижу варенье в пол-литровых банках или литровых).

На 10 баночек 180 мл понадобится:

Клубника 2 кг — 7 рублей;

Сахар 1,5 кг — 2,5 рубля;

10 банок с крышками — 4 рубля;

Базилик — пусть будет 1 рубль.

Цена за баночку у нас получилась почти 1,5 рубля. В магазине такое варенье находим за 4-5 рублей. Вообще любой интересный джем или мармелад стоит недешево: есть варианты и за 7-10 рублей. Делаем вывод: если вы любите варенье необычных вкусов, закатывать ягоды и фрукты действительно выгодно.

Также можно прилично сэкономить, если самостоятельно вялить помидоры. Оксана купила для этого специальную сушку, привезла ее из Польши за 100 долларов. Ингредиенты — помидоры и оливковое масло — героиня советует покупать подороже, тогда вкус точно порадует.

На 10 баночек по 300 мл обычно нужно:

12 кг помидор сорта «сливки» по 3,5 рубля — 42 рубля;

2 литра оливкового масла по 30 рублей — 60 рублей;

50 мл бальзамического уксуса+специи — 8 рублей;

10 баночек с крышками — 4 рубля.

Получается 11,5 рубля за баночку без учета первоначальных вложений в виде сушки. В магазине за такую стоимость мы нашли вяленые помидоры в подсолнечном масле.

— Но какой там состав, такая гадость бывает… А еще я видела, что продаются вяленые помидоры вообще без масла. А у меня безотходное производство. Оливковым маслом из вяленых помидоров я заправляю салаты, получается очень вкусно.

Всего за сезон Оксана закатывает примерно 150-200 баночек различных консерваций. Многое потом уходит на подарки, особенно рады гости домашним вяленым помидорам — отличный подарок на Новый год.

А выгодно ли закатывать дома тушенку?

Закатки — это необязательно овощи и варенье. Один из наших читателей, например, самостоятельно делает тушенку. Александр говорит, что это «вкусно, быстро и удобно».

— Сегодня не всегда удается купить качественную тушенку по хорошей цене. Да и если честно: понятие качества сильно относительное. Поэтому год назад я решил делать тушенку сам. Во-первых, ты всегда знаешь, какое мясо будет внутри банки. Во-вторых, сам решаешь, какие специи добавлять и сколько. В-третьих, домашняя тушенка будет дешевле любой магазинной.

Готовить дома тушенку можно в скороварке, но лучше купить специальный автоклав для консервирования, советует Александр. Стоят такие агрегаты 130-250 рублей в зависимости от размера.

— Автоклав позволяет делать любые консервы без лишних заморочек вроде стерилизации банок. В десятки раз упрощает любые закатки, плюс всегда безопасно и банки никогда не взорвутся.

Делимся расчетами Александра. Вот что нужно для приготовления 0,5 литра тушенки:

Говядина 450 граммов — 7 рублей;

Банка с крышкой — 50 копеек;

Специи (лавровый лист, горошек, сушеный лук, соль) — максимум 50 копеек.

Итого получаем баночку тушенки за 8 рублей. По словам Александра, хорошая магазинная стоит в районе 12 рублей за тот же вес мяса. Опять же, дело не только и не столько в деньгах. «Всегда приятнее, когда знаешь, что лежит в баночке с тушенкой», — расхваливает свой продукт мужчина.

Колбасу тоже можно делать самим!

А Павел поделился с нами идеей, как можно дома самостоятельно приготовить сыровяленую колбасу. Уверяет, что экономия получается существенная.

— Летом мне резко стало невкусно все то, что продается не в каких-нибудь «Шедеврах вкуса» или на фермерском рынке. Полюбил качественную колбасу, но цена — 70-80 рублей/килограмм не вдохновляет абсолютно. И я стал искать в интернете варианты, что можно придумать.

Оказалось, что человеку с инженерным образованием наладить производство колбасы дома несложно. Но пришлось вложить деньги в оборудование — около 650 рублей.

— На барахолке я купил б/у торговый холодильник за 200 рублей. Для его адаптации на базе микроконтроллера ESP 32 была написана программа управления, интегрированная в систему умного дома. Стоимость дополнительной электроники для холодильника — датчики температуры и влажности, ультразвуковой увлажнитель, осушитель, светодиодная лента, УФ-лампа, вентиляторы, контроллер, блок питания — на все я потратил 170 рублей.

Расход электроэнергии Павел тоже посчитал — в сутки на систему уходит 65 копеек, то есть почти 20 рублей в месяц.

— Мясорубка, ножи — все это было в наличии, дополнительно покупался колбасный шприц за 130 рублей и коптильня холодного копчения за 150 рублей. Специи, оболочки, сетки заказываю в Россиии с доставкой курьерской компанией. Мясо беру на рынке у проверенных продавцов.

С учетом того, что после вяления вес продукта уменьшается на 20-30%, себестоимость с учетом материалов у Павла получилась такая:

Колбаса «Луканка» из лопатки свиной — 13,30 рублей/кг влажного веса. Итоговая цена — 19 рублей/кг;

Салями из лопатки и грудинки свиной — 13,76 рублей/кг влажного веса. Итоговая цена — 17 рублей/кг;

Колбаски-кнуты из мраморной говядины — 20,20 рублей/кг влажного веса. Итоговая цена — 28 рублей/кг.

Павел говорит, что за последние несколько месяцев семья в составе четырех человек съела уже 66 батонов колбасы! И вложения в оборудование уже отбились наполовину.

— Цена по сравнению с магазинными и фермерскими изделиями из тех, которые можно есть, получается в полтора-два раза ниже. Я сравниваю с продукцией без сои, из мяса высшего сорта. А при вялении крупно-кусковых изделий — цена получается в три раза ниже. При этом в составе нет химии кроме соли, специй и бактерий, а мясо используется только самое лучшее, — доволен своим открытием Павел.

Выводы получились противоречивыми

По всем позициям, которые мы сравнивали, домашние продукты выигрывали у магазинных и по цене, и по качеству. При этом важно отметить, что в своих подсчетах мы никак не учитывали время, которое тратится на заготовки. А его, судя по рассказам героев, уходит немало, особенно если выращивать все необходимое на своем участке нуля. Если дотошно посчитать все трудочасы, выгода может резко испариться.

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