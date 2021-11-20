У одного из штурмовавших польскую границу обнаружили таинственные документы 8 20.11.2021, 13:36

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На этот факт обратили внимание спецслужбы Польши.

В последние дни в одной из групп иностранцев, которая пыталась силовыми методами проникнуть на территорию Польши, выявили мужчину, пользующегося документами, выданными на гражданина Нидерландов.

Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

Człowiek ten nie był w stanie wyjaśnić, w jaki sposób i w jakim celu dostał się na Białoruś, a także dlaczego bierze udział w próbie nielegalnego przekroczenia granicy. 2/3 — Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 19, 2021

«Этот человек не смог объяснить, как и с какой целью он попал в Беларусь», - заявил Жарин. Мужчина также не смог объяснить, «почему он участвует в попытке незаконного пересечения границы», - отметил пресс-секретарь.

Из информации, предоставленной спецслужбами Польши, следует, что документы были новыми, не имели штампов, свидетельствующих о пересечении какой-либо границы.

Dokumenty były nowe, nie posiadały pieczątek świadczących o przekraczaniu jakiejkolwiek granicy.



Szlak migracyjny może służyć do przemieszczania się osób zajmujących się fałszowaniem dokumentów. Być może część cudzoziemców otrzymuje takie dokumenty w czasie podróży przez BLR.3/3 — Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 19, 2021

Станислав Жарин заявил, что «миграционный путь может использоваться для передвижения лиц, занимающихся подделкой документов. Возможно, часть иностранцев получает такие документы во время поездки через Беларусь», - резюмировал он.

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