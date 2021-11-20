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У одного из штурмовавших польскую границу обнаружили таинственные документы

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  • 20.11.2021, 13:36
  • 47,274
У одного из штурмовавших польскую границу обнаружили таинственные документы

На этот факт обратили внимание спецслужбы Польши.

В последние дни в одной из групп иностранцев, которая пыталась силовыми методами проникнуть на территорию Польши, выявили мужчину, пользующегося документами, выданными на гражданина Нидерландов.

Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

«Этот человек не смог объяснить, как и с какой целью он попал в Беларусь», - заявил Жарин. Мужчина также не смог объяснить, «почему он участвует в попытке незаконного пересечения границы», - отметил пресс-секретарь.

Из информации, предоставленной спецслужбами Польши, следует, что документы были новыми, не имели штампов, свидетельствующих о пересечении какой-либо границы.

Станислав Жарин заявил, что «миграционный путь может использоваться для передвижения лиц, занимающихся подделкой документов. Возможно, часть иностранцев получает такие документы во время поездки через Беларусь», - резюмировал он.

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