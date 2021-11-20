Министр обороны: Путин сейчас принимает решение о вторжении в Украину 7 20.11.2021, 13:47

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Кремль также проверяет единство Европейского Союза и союзников по НАТО.

Министр обороны Украины Алексей Резников в беседе с The Washington Post Резников заявил, что Путин сейчас решает, «пересекать ли украинскую границу и сжечь мосты», или продолжить переговоры и «пытаться найти что-то интересное для себя».

«Я надеюсь, что он не принял решение по этому поводу», — уточнил чиновник.

Резников также утверждает, что Путин «проверяет единство Европейского Союза, союзников по НАТО», а также общество в Украине, Польше и странах Балтии.

Глава украинского Минобороны, который на этой неделе посетил Вашингтон, сказал, что он и глава Пентагона Ллойд Остин пришли к одинаковым выводам относительно ситуации на границе России и Украины. Резников подчеркнул, что некоторые украинские чиновники сначала могли смотреть на ситуацию с меньшей тревогой из-за «психологического иммунитета», выработанного почти за восемь лет конфликта.

В то же время Остин во время встречи с Резниковым в четверг заявил, что Вашингтон «не знает, что задумал Путин». Он отметил, что действия Москвы привлекли внимание США и призвал Кремль к открытости по поводу перемещений военных у границы с Украиной.

Эксперт по России и военный аналитик Майкл Кофман в беседе с WP сказал, что перемещения военной техники на границе с Украиной могут быть подготовкой к операции в начале года.

В конце октября западные СМИ начали сообщать о перемещении российских войск к границе с Украиной. Об этом писали The Washington Post, Politico и Bloomberg. Аналитики из Conflict Intelligence Team (CIT) фиксировали передвижение войск в граничащих с Украиной регионах. В частности, они нашли в соцсетях видео и фото со скоплениями российской техники в Брянской, Воронежской и Ростовской областях, а также в Курске.

Президент Украины Владимир Зеленский в середине ноября заявил, что почти 100 тысяч российских военных находятся рядом с украинской границей.

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