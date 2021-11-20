Представитель Войска Польского: Мигранты на границе действуют скоординированно 5 20.11.2021, 13:59

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К штурмам нелегалов тщательно готовят белорусские пограничники.

Пограничная охрана вчера пресекла 195 попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы. Задержаны 5 мигрантов. В отношении 82-х человек, пытавшихся прорваться в Польшу, изданы постановления о немедленном выдворении с территории РП.

Вчера сотрудникик полиции Подлясья за помощь в попытках нелегального пересечения границы задержали 9 человек. Это граждане Украины, Германии, Азербайджана, Грузии и Польши. Так называемые курьеры собирались перевезти в машинах 34 мигрантов.

Пресс-секретарь 16-й Поморской механизированной дивизии, майор Марек Набздыяк в беседе с «Польским Радио» сообщил, что в последнее время мигранты форсируют границу с Беларусью чаще всего в окрестностях Беловежи. Майор также обратил внимание на то, что мигранты действуют скоординированно.

Пресс-секретарь также подчеркнул, что мигранты подготовлены к силовой атаке на пограничные барьеры, у них имеются складные лестницы и острые инструменты для разрезания колючей проволоки.

По мнению Майора Марека Набздыяка, мигрантов, скорее всего, обучают белорусские пограничники. Майор добавил, что польские службы наблюдали также случаи, когда белорусы сами портили охранную инфраструктуру на границе.

Солдаты 16-й Поморской механизированной дивизии с самого начала кризиса на границе с Беларусью помогают Пограничной охране. В общей сложности на границе служит около 15 тысяч польских солдат.

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