Белорусские поликлиники открещиваются от пациента с COVID-19, который слишком поздно попал в больницу и умер

Белорусские поликлиники открещиваются от пациента с COVID-19, который слишком поздно попал в больницу и умер8
- 20.11.2021, 14:10
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Вопиющий случай произошел в Боровлянах.
Читатель телеграм-канала «Беларусь головного мозга» сообщил, что его младший брат заболел коронавирусом в конце сентября. В районной поликлинике в Боровлянах, чтобы попасть на прием, ему с температурой 39 пришлось сидеть в очереди более 4 часов.
Несмотря на это, его отправили домой, а после того, как пришел положительный результат теста, только через неделю позвонили, чтобы еще раз сдать анализы. Анализы пришлось идти сдавать опять с температурой 39,5.
Глядя на состояние мужчины, в поликлинике предложили положить его в больницу, однако он отказался. Позже пришлось звонить в «скорую», но она дважды отказывалась к нему приезжать. В итоге его госпитализировали сразу в реанимацию, но было уже слишком поздно. Через 10 дней мужчина умер.
Районная поликлиника в Боровлянах не признает, что это их пациент, и отправляет родственников в другую поликлинику, которая отвечает, что такого пациента у них не было.