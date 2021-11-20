Виталий Портников о ситуации на белорусско-польской границе: Это еще цветочки, а будут ягодки 4 20.11.2021, 14:21

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Виталий Портников

Политическим элитам Центральной и Восточной Европы надо быть готовым к серьезной гибридной войне.

Телеканал «Белсат» обсудил ситуацию на белорусско-польской границе с украинским публицистом Виталием Портниковым.

- Каковы ваши ощущения после последних новостей относительно кризиса на границе?

- По крайней мере мы видим, что это управляемый кризис.

- Скажите, как на этот кризис смотрят в Украине. Вы в своих видео очень часто говорите, что этот кризис может перекинуться на границу с Украиной. Насколько это реально?

- Это не меня надо спрашивать, А Лукашенко и Путина, захотят ли они перенаправить этот кризис на границу с Украиной. Это управляемый кризис. Если будет идея, что таким образом можно будет мобилизовать Украину, то мигранты могут появиться на ее границе. У них нет особого выбора, их могут туда привести.

- Это уже гибридная война на границе Беларуси и Польши или еще не до конца?

- Эта гибридная война началась в 2014 году, когда Россия напала на Украину. Это часть этой великой гибридной войны против Запада. Ничего нового здесь не происходит. Будет еще много актов гибридной войны на разных направлениях. Еще недавно такие действия были адресно направлены против Литвы. Потом перекинулись на польскую границу. Потом может что-то еще произойти. Лукашенко начнет ремонтировать газопровод. Сейчас он ремонтирует нефтепровод. Различные инструменты давления ищут Путин и Лукашенко. Самое интересное начнется, когда запустят «Северный поток-2». Увидите, какой может быть гибридная война. Это еще цветочки, а будут ягодки.

- И что может быть, когда запустят? Какие могут быть варианты?

- Много всего. Будет энергетическая изоляция Украины, будут заставлять европейские страны подписывать долгосрочные договора в обход Украины по сниженным ценам. Будут раскачивать польское общественное мнение: будут отключать газопровод из Беларуси в Польшу, так как он будет ломаться, и предлагать Польше воспользоваться «Северным потоком-2», так как через Украину нельзя такое количество газа поставлять. Будет много различных фокусов. Нужно к этому быть готовым.

- Вы считаете, что политические элиты в Украине, Польше, Литве готовы к этому?

- Я считаю, что нет. Но будут учиться на своих ошибках. Снова вспомнят, что такое игра с советскими спецслужбами. Мы говорим о Центральной и Восточной Европе. Здесь поколение людей воспитывалось на том, что нужно понимать: за тобою ходит КГБ – в том или ином виде. Вот оно сейчас по-другому выглядит. Находятся как бы за границей, но никуда не делось, просто используют другие инструменты. В таком мире живем, и не первый день. Может, для Польши это сенсация, так как эти события не касались ее непосредственно, когда нападали на Украину.

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