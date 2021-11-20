Врач: Саакашвили прекратил голодовку 2 20.11.2021, 14:27

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Политик принял решение сразу после перевода в военный госпиталь.

Экс-президент Грузии, гражданин Украины Михаил Саакашвили прекратил голодовку, которая длилась 50 дней, после того, как его перевели из тюремной больницы в военный госпиталь в городе Гори. Об этом сообщил AFP личный врач политика Николоз Кипшидзе (перевод — dw.com).

По словам врача, Саакашвили официально прекратил голодовку сразу после перевода в военный госпиталь. "Он до сих пор находится в опасном для жизни состоянии, он помещен в палату интенсивной терапии", – сказал Кипшидзе.

#UPDATE Jailed former Georgian president Mikheil Saakashvili, now the country's opposition leader, has ended his 50-day hunger strike but his doctor says he is still in a "life-threatening condition" https://t.co/wrpC2gazin pic.twitter.com/eZ98FjlKcx — AFP News Agency (@AFP) November 20, 2021

"Транспортировка прошла нормально, больного привезли в Гори, там же провели несколько тестов. Состояние тяжелое, сложное. Саакашвили оказали первую реанимационную помощь и перевели в палату интенсивной терапии", – цитирует Кипшидзе "Новости Грузия".

Он отметил, что в госпитале постоянно находится группа реаниматологов из Тбилисской республиканской больницы.

По словам врача, сегодня Саакашвили посетят члены консилиума, созданного минздравом Грузии, а в ближайшие два дня – члены группы врачей, созданной при омбудсмене.

16 ноября, по данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, у Саакашвили началась кровавая рвота. Во время встречи с адвокатами 18 ноября Саакашвили потерял сознание. Его перевели в реанимацию тюремной больницы.

Группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.

Врачи и адвокаты политика требовали его перевода в многопрофильную гражданскую клинику, но на это не давали согласия власти Грузии. 19 ноября в минюсте Грузии заявили, что готовы перевести Саакашвили в военный госпиталь в Гори. Министр юстиции отметил, что сразу после завершения лечения политика вернут в тюрьму в Рустави.

Саакашвили согласился на перевод – "для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации". Ночью 20 ноября его привезли в госпиталь.

Оппозиция пообещала не проводить акций протеста возле госпиталя.

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