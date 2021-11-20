«Приближенные могут арестовать и передать трибуналу»: Лукашенко предупредили о последствиях его действий 7 20.11.2021, 14:34

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Международный авантюризм часто приводит к падению диктатур.

Ситуация с нелегальными мигрантами, которые пытаются попасть с территории Беларуси в Польшу, продолжает оставаться напряженной.

16 ноября мигранты штурмовали погранпереход «Брузги» и закидывали польских силовиков камнями, те ответили слезоточивым газом и водометами.

В этой ситуации никаких «выигрышей» для белорусских властей не видно, заявил в комментарии udf политолог, академический директора BISS Петр Рудковский.

«ЕС переводит разговор о мигрантах в сугубо гуманитарное русло: оказать помощь на территории Беларуси и помочь им вернуться домой. Это звучит вполне логично и убедительно. Солидарность Брюсселя с Польшей и балтийскими странами – это не сразу получилось, но сейчас все идет в этом направлении. Пятый пакет санкций обеспечен, начинается обсуждение шестого. Кремль сохраняет стоическое спокойствие, но уже в околокремлевских СМИ регулярно и сильно звучит вопрос о том, зачем России брать на себя издержки международного авантюризма Лукашенко. Нагрузка на силовые службы невероятная, а польза от этого понятна разве что самым приближенным к Лукашенко. Риск выхода ситуации из-под контроля белорусских властей увеличивается изо дня в день», – перечислил Рудковский.

Политолог провел параллель с действиями аргентинского диктатора Леопольдо Галтьери, который, желая повысить свою популярность, решил отвоевать у Великобритании Мальвины (Фолклендские острова).

«Эта авантюра закончилась тем, что приближенные арестовали его и предали военному трибуналу. И это далеко не единственный случай такого исхода провокаций на международном уровне. Политолог Дэниэл Тризман, исследовав 316 случаев падения автократий за период с 1832 по 2015 лет, установил, что в 17% основной причиной падения был как раз международный авантюризм автократа. Есть над чем задуматься», – отметил Рудковский.

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