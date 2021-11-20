Стало известно, что входит в суточный паек мигрантов, которых готовят к атакам на Польшу

Стало известно, что входит в суточный паек мигрантов, которых готовят к атакам на Польшу24
- 20.11.2021, 14:48
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За чей счет кормят «пехотинцев» гибридной войны?
Мигранты с белорусско-польской границы, которые переместились из полевого лагеря в логистический центр, получают суточный паек, помимо горячего питания, сообщает РИА "Новости".
В паек входит три "Роллтона", два пакета молока, две банки тушенки, две рыбные консервы, палка колбасы, буханка хлеба, по одной пачке печенья и вафель, а также гранат. Такой пакет с едой весит 4 килограмма, пайки раздают по линии Белорусского Красного креста (БКК).
Горячее питание беженцы получают как минимум один раз в день. К мигрантам также приезжают автолавки. Одна из автолавок продает только сигареты, она ежедневно доставляет 1250 блоков сигарет.
По данным БКК, ежедневно мигранты получают 2 тонны каши на обед и 8 тонн консервов и фруктов.
Напомним, что польские спецслужбы обладают информацией, что в логистическом центре белорусские власти создали плацдарм, где готовят мигрантов для атак на Польшу.
Об этом заявил Польскому агентству новостей пресс-секретарь министра координатора-спецслужб Станислав Жарин.
Он заявил, что польские спецслужбы отметили расширение логистического склада в Брузгах, который, вероятно, станет плацдармом и базой для атак мигрантов на Польшу.