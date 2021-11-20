Премьер Польши начинает дипломатическое турне в связи с ситуацией на белорусско-польской границе 2 20.11.2021, 14:59

3,982

Геополитическая ситуация очень серьезная.

В связи с кризисом на границе Польши и Беларуси польский премьер-министр Матеуш Моравецкий совершит ряд визитов в страны Евросоюза. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Петр Мюллер.

Первыми странами, которые посетит глава польского правительства уже завтра, будут государства Балтии, передает «Польское Радио».

Петр Мюллер, в частности, сказал:

«Геополитическая ситуация очень серьезная, и нам необходимы всевозможные шаги солидарности со стороны стран Европейского сообщества. Поэтому премьер Матеуш Моравецкий принял решение совершить в ближайшие время цикл визитов в страны ЕС. Первые встречи в рамках этих визитов состоятся в Литве, Латвии и Эстонии. В воскресенье будут проведены переговоры с премьерами этих стран на тему ситуации на границе и опасностей, которые мы осознаем, и которые нам угрожают».

По сообщению пресс-секретаря польского правительства, премьер Матеуш Моравецкий затронет во время европейских визитов проблему гибридных атак с использованием мигрантов. Также среди других опасностей, идущих с восточной стороны, наибольшую представляют собой кибератаки и усиливающийся энергетический кризис, который, по мнению польского правительства, Россия хочет использовать для шантажа Европы.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».