TVP: Белорусские спецслужбы создали школу киллеров для мигрантов 7 20.11.2021, 15:17

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Нелегалов учат, как убивать польских пограничников.

Белорусская пограничная служба учит мигрантов, как бросать камнями и бревнами в польских офицеров на границе и в какие места бить ножом. В сюжете польского телевидения TVP рассказывается, как белорусские спецслужбы создали школу киллеров для мигрантов на границе с Польшей.

На видеозаписи телеграм-канала Nexta виден фрагмент обучения: функционер белорусских спецслужб показывает мигрантам с помощью ножа и манекена, как атаковать польских пограничников.

Запись была сделана в одной из комнат, где белорусские спецслужбы удерживают мигрантов.

В Беларуси создали школа киллеров

– У вас будут ножи, снаряжение, ваша задача будет колоть в незащищенные места - говорит на записи человек в черной одежде. - В шею, подмышки, ноги, руки, – перечисляет он.

Офицер также уверяет мигрантов, что со стороны поляков им ничего не угрожает: «Не бойтесь. Они не будут стрелять в вас, а если и будут, то только в воздух».

– Хорошо, хорошо! Забирайте их - приказывает напоследок мужчина, ведущий инструктаж. Запись заканчивается в тот момент, когда люди в куртках выходят из комнаты.

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