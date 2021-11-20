TVP: Белорусские спецслужбы создали школу киллеров для мигрантов

TVP: Белорусские спецслужбы создали школу киллеров для мигрантов7
- 20.11.2021, 15:17
- 7,706
Нелегалов учат, как убивать польских пограничников.
Белорусская пограничная служба учит мигрантов, как бросать камнями и бревнами в польских офицеров на границе и в какие места бить ножом. В сюжете польского телевидения TVP рассказывается, как белорусские спецслужбы создали школу киллеров для мигрантов на границе с Польшей.
Na Białorusi szkolą killerów#wieszwięcej #RaportzGranicy https://t.co/qaSwmhgUSo— tvp.info 🇵🇱 (@tvp_info) November 20, 2021
На видеозаписи телеграм-канала Nexta виден фрагмент обучения: функционер белорусских спецслужб показывает мигрантам с помощью ножа и манекена, как атаковать польских пограничников.
Запись была сделана в одной из комнат, где белорусские спецслужбы удерживают мигрантов.
В Беларуси создали школа киллеров
– У вас будут ножи, снаряжение, ваша задача будет колоть в незащищенные места - говорит на записи человек в черной одежде. - В шею, подмышки, ноги, руки, – перечисляет он.
Офицер также уверяет мигрантов, что со стороны поляков им ничего не угрожает: «Не бойтесь. Они не будут стрелять в вас, а если и будут, то только в воздух».
– Хорошо, хорошо! Забирайте их - приказывает напоследок мужчина, ведущий инструктаж. Запись заканчивается в тот момент, когда люди в куртках выходят из комнаты.