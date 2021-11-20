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После неудачной атаки под Дубичами белорусские пограничники повезли мигрантов на грузовиках в другие места

  • 20.11.2021, 15:29
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После неудачной атаки под Дубичами белорусские пограничники повезли мигрантов на грузовиках в другие места

Силы Территориальной обороны Польши зафиксировали их перемещение.

После отбитой поляками атаки на границу под Дубичами-Церковными белорусские пограничники организованно повезли мигрантов на грузовиках в другие места.

Об этом сообщают силы Территориальной обороны Польши.

«Окрестности Дубичей на Подлясье. Мигранты доставляются на грузовиках белорусской пограничной службой на место, где с помощью белорусских служб пытаются силовым путем пересечь границу. После неудачной попытки они разбиваются на более мелкие группы, садятся в грузовики, их везут в другие места», — сообщили силы Территориальной обороны.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

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