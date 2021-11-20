Путин формирует новые кризисы 6 Павел Климкин, liga.net

20.11.2021, 15:38

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Украине нужны конкретные действия Европы.

Планы президента РФ Путина не ограничиваются установлением контроля над Украиной. Он хочет запустить второй этап передела постсоветского пространства после 2014 года, когда были захвачены Крым и часть Донбасса.

И действует он, как дзюдоист, формируя один кризис за другим – энергетический, миграционный и военный. Не только для Украины, но и для всей Европы, истощая ее способность противиться гибридной агрессии и устраивая тест, способна ли Европа сохранять преданность ценностям или готова на убийственные компромиссы.

Путин также подталкивает "Старую Европу" к договоренностям без Украины.

Парадоксально, но эта ситуация открывает украинцас новые возможности. Играть на опережение свою игру и поднимать ставки. Требовать новых решений в энергетике.

Требовать закрытия белорусской границы с ЕС, ведь со стороны Лукашенко обращение с мигрантами должно быть приравнено к миграционному терроризму.

Гарантии на транзит и покупку газа в ЕС.

Солидарность – это не слова и заявления, а стратегии и действия. И именно их украинцам сейчас очень не хватает.

Павел Климкин, политик, дипломат, министр иностранных дел Украины в 2014-2019 гг., liga.net

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