Спецслужбы Польши: Режим Лукашенко сконцентрирован сейчас на дестабилизации границы
- 20.11.2021, 16:00
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Узурпатор цинично использует мигрантов.
- Режим Лукашенко сконцентрирован сейчас на дестабилизации границы с Польшей. Наша страна стала главной целью действий режима, - сообщает пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.
Недавно одну из групп, подконтрольных белорусским службам, даже вернули из-под границы с Латвией. Иностранцы попали в район границы Польши.
Белорусский режим цинично использует миграционный путь для достижения политических целей против Европы.