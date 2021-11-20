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Спецслужбы Польши: Режим Лукашенко сконцентрирован сейчас на дестабилизации границы

  • 20.11.2021, 16:00
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Спецслужбы Польши: Режим Лукашенко сконцентрирован сейчас на дестабилизации границы

Узурпатор цинично использует мигрантов.

- Режим Лукашенко сконцентрирован сейчас на дестабилизации границы с Польшей. Наша страна стала главной целью действий режима, - сообщает пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

Недавно одну из групп, подконтрольных белорусским службам, даже вернули из-под границы с Латвией. Иностранцы попали в район границы Польши.

Белорусский режим цинично использует миграционный путь для достижения политических целей против Европы.

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