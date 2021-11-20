В Беларуси запретили продажу некоторых «зимних» стеклоомывающих жидкостей 6 20.11.2021, 16:10

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Все они произведены в России.

В Беларуси запретили продажу некоторых стеклоомывающих жидкостей. Речь «омывайки», которые предназначены для использования в морозы. Причина — они не соответствовали заявленным характеристикам, пишет zerkalo.io.

К примеру, некоторые зимние «незамерзайки» не выдерживали заявленные минусовые температуры. Эти товары включили в список опасной продукции Госстандарта. Теперь их запрещено ввозить и продавать в нашу страну до тех пор, пока производители и импортеры не устранят найденные нарушения по качеству.

Производитель одной из попавших под запрет «омываек» заявлял, что ее можно применять при температуре до минус 30 ºС. Проверяющие выяснили, что жидкость кристаллизуется при температуре минус 8 ºС. «Это не позволяет применять данную продукцию при температуре окружающей среды минус 30 ºС, указанной изготовителем в маркировке», — уточняют проверяющие.

В составе этой «незамерзайки» также нашли метиловый спирт, который не был заявлен производителем и заметно превышал допустимые показатели.

Еще к трем «омывайкам» также возникли вопросы по заявленной минусовой температуре, которые они могут выдержать (товар раз, два, три).

Все эти «омывайки» запретили продавать с 25 ноября. Все они произведены в России.

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