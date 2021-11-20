Жительница Барановичей: Я в декрете, но числюсь как тунеядка 20.11.2021, 16:32

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Колоссальные счета за отопление в Беларуси пришли не только безработным.

С приходом отопительного сезона жировки белорусов, являющихся владельцами квартир и «не занятыми» при этом в экономике страны, ожидаемо и заметно потяжелели, пишет intex-press.by.

Вот только в Барановичах колоссальные счета за отопление и подогрев воды за октябрь получили не только так называемые тунеядцы. Почему так вышло и что люди намерены делать?

«Что-то недосмотрели»

Вероника является владелицей двухкомнатной квартиры в центре Барановичей по улице Царюка. Последняя квитанция, которую девушка получила за свою «двушку», повергла ее в шок: за октябрь ей выставили 124 рубля вместо 50 рублей в предыдущем месяце.

– Когда я увидела цифры в квитанции, у меня возник только один вопрос: откуда такая сумма? – рассказывает девушка.

О том, что не трудоустроенные официально люди обязаны оплачивать коммуналку по полным тарифам, Вероника слышала. Вот только сама она к этой категории никак не относится!

— Абсурд этой ситуации в том, что с августа этого года я нахожусь в декрете. Но когда я позвонила в ЕРСЦ, узнала, что, оказывается, в их базе я числюсь как тунеядка! — возмущается Вероника.

На вопрос, как так вышло, ей сказали, что «что-то недосмотрели, не так посчитали», и попросили подъехать в ЕРСЦ со свидетельством о рождении ребенка, чтобы убрать из базы и произвести перерасчет за коммуналку.

— Я решила полностью оплатить коммунальные услуги в надежде на то, что мне вернут средства, и в дальнейшем все будет в порядке. Но если в следующем месяце повторится то же самое, сразу пойду разбираться: по-другому и быть не может, – подчеркнула Вероника.

«Пока решила ничего не оплачивать»

Большая сумма на оплату коммуналки пришла и Лике, которая живет в однокомнатной квартире по улице Пролетарской.

– Когда я увидела платежку за октябрь, подумала, что произошла какая-то ошибка: сумма была в два раза больше обычного. Сразу позвонила мужу. Мы не могли ничего понять, ситуация нас дико возмутила! – рассказывает девушка.

Супруг Лики, который является собственником жилья, официально работает в России. Справку об официальном трудоустройстве в другой стране, по словам девушки, он высылал в горисполком по электронной почте еще год назад, уточнив по телефону, дошла ли она.

Но когда Лика позвонила в ЖЭС, чтобы выяснить, откуда в ее жировке появилась такая большая сумма, услышала, что ее супруг «не задействован в экономике страны с января 2020 года», а для уточнения данных ей нужно подойти в управление по труду и занятости горисполкома.

– В управлении по труду и занятости мне сказали, что письмо, которое супруг отправлял на электронную почту, могло не дойти потому, что почта якобы уже давно не работает и «вообще, программа, которая обрабатывает запросы, еще не совершенна» и могут возникать ошибки, – рассказывает Лика.

Пока белоруска решила ничего не оплачивать.

– Буду ждать, когда муж приедет с работы. Очень надеюсь на то, что получится уладить этот вопрос и нам произведут перерасчет, – говорит она.

Кому могут прийти жировки «по-полной»

Оплачивать услуги ЖКХ по стопроцентным тарифам обязаны только трудоспособные жители Беларуси, «не осуществляющие трудовую, предпринимательскую, ремесленную, творческую, учебную или иную деятельность» и являющиеся собственниками жилья.

Члены семьи «тунеядца», проживающие в одной квартире, будут оплачивать свою долю коммуналки по льготным тарифам. К примеру, если в квартире, собственником которой является не работающий официально человек, проживают его работающая жена и ребенок, которые все вместе за месяц использовали девять кубов горячей воды, то за подогрев трех кубов им придется платить по стопроцентным тарифам, а шести – по льготным.

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