В Минске новые нелегалы собираются на Немиге с рюкзаками и спальными мешками 1 20.11.2021, 16:38

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Фото: ТАСС

Милиция делает вид, что их нет.

Как обстоит ситуация с мигрантами в Минске? На этот вопрос отвечает телеграм-канал «Беларусь головного мозга»:

- Судя по сегодняшней обстановке в центре Минска, отчаянные «туристы» из стран Ближнего Востока продолжают прибывать в Беларусь. Они, как обычно, собираются на Немиге с рюкзаками и спальными мешками.

Милиция их игнорирует, документы не проверяют, делают вид, что их нет. В торговом центре «Галерея» они закупаются беларусскими сим-картами и теплой одеждой. Некоторые магазины даже сделали вывески с переводом на арабский язык.

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