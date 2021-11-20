Как белорус смог освободиться от транспортного налога 2 20.11.2021, 17:01

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Выход есть.

Олег снял машину с учета, получил "транзиты" и разрезанный техпаспорт с отметкой ГАИ "снято с учета для продажи", а фактически авто "ушло" на запчасти. Транспортный налог, понятное дело, Олега "нашел", поскольку его машина как была в ГАИ зарегистрирована, так и осталась – снятие с учета регистрацию авто не отменяет. Но вот платить каждый год за то, чего нет и уже никогда не будет, Олег не собирался и обратился за помощью в редакцию abw.by.

Справка

Если автомобиль на железных "номерах", но машины в наличии у вас нет, у кого она находится – неизвестно, то можно снять транспорт с учета для утилизации при условии, что в течение трех лет до подачи заявления в МРЭО ГАИ он не "светился" по базам данных. Например, машина не попадала на камеры фотофиксации и не страховалась.

Если автомобиль уже снят с учета, то, как правило, в качестве основания для снятия с учета в заявлении указано: "для продажи". Часто бывает, что владелец неизвестен или убыл в неизвестном направлении, так что повторно снять машину с учета уже для утилизации не получится.

Опыт первопроходца

Недавно журналисты разбирали похожую историю, где юридический владелец также захотел снять "потерявшуюся" машину с учета для утилизации. Тогда же приводили ответ ГАИ МВД Беларуси на запрос: "Снять с учета для последующей утилизации транспортное средство, которое ранее снято по другим основаниям (для продажи. – Прим.), не представляется возможным". При этом предложили такой вариант: изменить основание для снятия с учета в ранее поданном заявлении, то есть изменить формулировку с "прошу снять с учета в связи с продажей" на "прошу снять с учета в связи с утилизацией".

Юридически закон это допускает, но на практике подобные случаи еще не встречались. В ГАИ о таких трюках тоже не знали. Поскольку ответ из ГАИ МВД у журналистов был и он предполагал выход из такой ситуации, то они "вооружили" Олега данным документом и отправили в МРЭО. Получился эксперимент, результат которого предположить было сложно. Что вышло у Олега? Ему – слово:

"Когда мне пришло извещение из налоговой инспекции об уплате транспортного налога, я сразу обратился в ГАИ с заявлением о снятии автомобиля с учета для утилизации. Там мне сообщили, что мой автомобиль уже снят с учета для продажи, а снять с учета то, что уже и так снято с учета, невозможно. Вопрос так и остался открытым, платить ежегодно за то, чего у меня нет, не хотелось.

Спасибо редакции, предоставившей мне документ из ГАИ, в котором предполагался выход. В заявлении в адрес Гродненской ГАИ я написал: "Прошу внести изменения в ранее принятое административное решение от 5 марта 2021 года "Снятие транспортного средства Hyundai Sonata, госномер 4ККТ4108, с регистрационного учета с целью продажи". В административное решение о проведении регистрационных действий прошу внести изменения на "Снятие с учета транспортного средства Hyundai Sonata, госномер 4KKТ4108, для утилизации".

Скажу так: девушка, которая принимала документы в МРЭО ГАИ, упорно не понимала, чего я от ГАИ хочу и почему. Как мог, объяснил, статью распечатал, копию ответа ГАИ приложил. "Будем разбираться, вам ответим" – на этом и разошлись.

Я зря переживал. В ГАИ во всем разобрались, ранее принятое решение о снятии с учета для продажи отменили и приняли новое – снять с учета для утилизации. Таким образом, платить транспортный налог мне уже не придется".

Или ищите, или платите

Как следует из решения Гродненской ГАИ, новое административное решение принималось "на основании свидетельства о регистрации" и "регистрационных знаков", которые Олег сдал. Все дело в том, что согласно п.1 ст.28-1 закона об основах административных процедур, если требуется внести изменения в документы, ранее выданные документы необходимо сдать.

При снятии автомобиля с учета для продажи об этом ставится штамп в разрезе свидетельства о регистрации. Поскольку "для продажи" необходимо было заменить на "для утилизации", это означает внесение изменений в свидетельство, именно поэтому так важно наличие данного документа.

Что делать тем автовладельцам, которые поставили свои машины на "транзиты" и продали (передали) вместе с документами и "номерами", пока остается непонятным. Выход лишь один – платить транспортный налог, если будет установлено, что такие автомобили эксплуатируются. Утилизировать такой транспорт без проведения сверки, что подразумевает физическое наличие автомобиля, невозможно. Или как вариант – искать фактических хозяев авто и регистрировать сделку должным образом.

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