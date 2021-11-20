Войска территориальной обороны Польши на лодках патрулируют Буг 1 20.11.2021, 17:14

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Спецслужбы Польши готовы к любым атакам лукашистов.

Белорусские власти перебросили на границу специальные диверсионные группы мигрантов, обученные атакам на пограничников, полицию и военных, защищающих Польшу.

Как сообщают войска территориальной обороны Польши:

- Нашими лодочными патрулями мы поддерживаем польских пограничников на Буге.

Напомним, что польские спецслужбы обладают информацией, что в логистическом центре белорусские власти создали плацдарм, где готовят мигрантов для атак на Польшу.

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