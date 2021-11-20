Войска территориальной обороны Польши на лодках патрулируют Буг

Войска территориальной обороны Польши на лодках патрулируют Буг1
- 20.11.2021, 17:14
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Спецслужбы Польши готовы к любым атакам лукашистов.
Белорусские власти перебросили на границу специальные диверсионные группы мигрантов, обученные атакам на пограничников, полицию и военных, защищающих Польшу.
Как сообщают войска территориальной обороны Польши:
- Нашими лодочными патрулями мы поддерживаем польских пограничников на Буге.
#SilneWsparcie #terytorialsi na Bugu.— Terytorialsi - Zawsze gotowi, zawsze blisko! (@terytorialsi) November 20, 2021
Naszymi patrolami na łodziach wspieramy @Straz_Graniczna na Bugu.#PolandHoldtheLine #Poland #BelarusBorder pic.twitter.com/ix1jAI2HC7
Напомним, что польские спецслужбы обладают информацией, что в логистическом центре белорусские власти создали плацдарм, где готовят мигрантов для атак на Польшу.