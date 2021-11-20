В Беларуси бушует сильный ветер 20.11.2021, 18:22

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Он срывает крыши и валит деревья.

Сегодня Беларусь прилично штормит. По данным Белгидромета, 20 ноября порывы ветра на большей части территории страны достигают 15—20 м/с, а местами приборы фиксируют все 24 м/с. В Минске стихия сорвала перила балкона в общежитии БНТУ, в Гомеле — шифер с крыши многоэтажки, а в Гродно под воздействием урагана пустилась в пляс остановка. О пострадавших пока не сообщалось — надеемся, так будет и дальше, пишет «Онлайнер».

В Гомеле ветер сорвал часть кровли с дома №30 по улице Амурской. Обломки шифера, гвозди и балки жители многоэтажки обнаружили прямо на тротуаре и припаркованных во дворе авто. Несколько машин повреждены, людей не зацепило. По информации канала «ЧП Гомель», на месте работают милиция и Следственный комитет.

Дальше ветер, снося деревья и заборы, двинул в сторону гомельского торгового центра «Мандарин». В ходе неравного боя здание лишилось части обшивки. Хвостом получили и припаркованные рядом авто. На улице Полесской ураган «подровнял» забор строительного участка, а на Клубном переулке оторвал большую ветку березы, которая угодила на забор и повредила ЛЭП.

А вот такую сцену наблюдали сегодня жители Гродно. Обеспокоенные читатели сообщили, что одна из остановок на улице Пушкина готова улететь в космос. Судя по кадрам, держится она хоть и изо всех сил, но на честном слове.

Берегите себя, передвигайтесь по улицам шустро и не останавливайтесь вблизи неустойчивых конструкций: это может быть небезопасно.

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