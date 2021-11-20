Стачкующий белорус: Сейчас каждый из нас - лидер

Стачкующий белорус: Сейчас каждый из нас - лидер1
- 20.11.2021, 18:44
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Ситуация в стране зависит от каждого белоруса.
Один из стачкующих пишет телеграм-каналу «БОР»:
- Белорусы, не нужно ждать спасителя. Каждый сам себе лидер. Сам себе спаситель.
Что мы можем сделать? Постараться мягко донести до своих друзей и близких мысль, что каждый из нас может изменить ситуацию в стране. Каждый из нас может избавиться от режима. Только в наших руках действительная сила.
Никакая даже самая «абсолютная» власть не сможет бороться со свободным человеком.
Оставайтесь дома, спасите себя и своих близких.
Бастуй, Беларусь.