Стачкующий белорус: Сейчас каждый из нас - лидер 1 20.11.2021, 18:44

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Ситуация в стране зависит от каждого белоруса.

Один из стачкующих пишет телеграм-каналу «БОР»:

- Белорусы, не нужно ждать спасителя. Каждый сам себе лидер. Сам себе спаситель.

Что мы можем сделать? Постараться мягко донести до своих друзей и близких мысль, что каждый из нас может изменить ситуацию в стране. Каждый из нас может избавиться от режима. Только в наших руках действительная сила.

Никакая даже самая «абсолютная» власть не сможет бороться со свободным человеком.

Оставайтесь дома, спасите себя и своих близких.

Бастуй, Беларусь.

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