Украина получила новые французские вертолеты для охраны границы с Беларусью 20.11.2021, 19:16

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Современное оборудование, которым оснащены вертолеты, позволяет днем и ночью контролировать границу на много километров.

Сегодня в Киев прибыли два вертолета Н-125 от французской компании Airbus Helicopters. Ими укомплектуют авиационные подразделения, которые будут нести службу на участке границы с Беларусью, сообщает liga.net со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

Вертолеты оснащены спутниковыми передатчиками, громкоговорителями, системами цифровой связи, специализированными авиационными прожекторами, камерами с высоким разрешением Flir, электрическими лебедками и аварийным плавучим снаряжением.

Замминистра внутренних дел Украины Сергей Гончаров отметил, что современное оборудование, которым оснащены вертолеты, позволяет днем и ночью контролировать границу на много километров за счет специализированных камер и поискового прожектора. Видео с камер можно сразу передавать в наземный командный пункт.

В Госпогранслужбе Украины уточнили, что тепловизионная камера позволяет обнаружить транспортное средство на расстоянии до 20 километров.

В МВД Украины также сообщили, что Н-125 – это одни из лучших машин в своем классе. В 2005 году вертолет такой модификации побил мировой рекорд и совершил посадку на горе Эверест на высоте 8850 метров.

Поставка вертолетов Airbus осуществляется в рамках соглашения между правительствами Украины и Франции для создания Единой системы авиабезопасности и гражданской защиты в Украине. В 2018-м МВД подписало контракт с компанией Airbus Helicopters, по условиям которого запланирована поставка 24 вертолетов такого типа.

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