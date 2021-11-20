Почта Хорватии начала продавать криптовалютные марки
- 20.11.2021, 19:29
Как и обычные марки, их можно использовать для отправки почты или же хранить их у себя.
Почта Хорватии запустила в продажу криптовалютные марки. Как и обычные марки, их можно использовать для отправки почты или же сохранить их у себя в качестве сувенира, пишет «Евро пульс».
При покупке марку выдают как бумажном, так и в цифровом виде в электронном кошельке. В отличие от традиционных марок, криптомарки имеют два QR-кода, серийный номер и адрес ETH. Благодаря им владелец марки может отслеживать свое почтовое отправление.
Кроме того, для каждой криптовалютной марки в блокчейне создается токен NFT для удостоверения права собственности (у каждой марки есть ровно один цифровой аналог в блокчейне).
Марки выпускают номиналом 50 хорватских кун (это, равняется примерно, 6,5 евро).
Криптовалютные марки уже выпускают некоторое почтовые службы европейских стран. Например, такую марку можно купить на почте в Австрии и Люксембурге.