Почта Хорватии начала продавать криптовалютные марки 20.11.2021, 19:29

Как и обычные марки, их можно использовать для отправки почты или же хранить их у себя.

Почта Хорватии запустила в продажу криптовалютные марки. Как и обычные марки, их можно использовать для отправки почты или же сохранить их у себя в качестве сувенира, пишет «Евро пульс».

При покупке марку выдают как бумажном, так и в цифровом виде в электронном кошельке. В отличие от традиционных марок, криптомарки имеют два QR-кода, серийный номер и адрес ETH. Благодаря им владелец марки может отслеживать свое почтовое отправление.

Кроме того, для каждой криптовалютной марки в блокчейне создается токен NFT для удостоверения права собственности (у каждой марки есть ровно один цифровой аналог в блокчейне).

Марки выпускают номиналом 50 хорватских кун (это, равняется примерно, 6,5 евро).

Криптовалютные марки уже выпускают некоторое почтовые службы европейских стран. Например, такую марку можно купить на почте в Австрии и Люксембурге.

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