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Как сейчас выглядит приграничная Кузница

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  • 20.11.2021, 19:35
  • 3,132
Как сейчас выглядит приграничная Кузница

Спецслужбы Польши готовы дать отпор лукашистам.

Польские спецслужбы сообщили, что белорусские власти перебросили на границу специальные диверсионные группы мигрантов, обученные атакам на пограничников, полицию и военных, защищающих Польшу.

Польская полиция показала, как сейчас выглядит приграничная Кузница.

Также в соцсетях подчеркнули, что на польско-белорусской границе служат и женщины-полицейские.

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