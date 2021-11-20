Как сейчас выглядит приграничная Кузница4
- 20.11.2021, 19:35
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Спецслужбы Польши готовы дать отпор лукашистам.
Польские спецслужбы сообщили, что белорусские власти перебросили на границу специальные диверсионные группы мигрантов, обученные атакам на пограничников, полицию и военных, защищающих Польшу.
Польская полиция показала, как сейчас выглядит приграничная Кузница.
#NaStrazyGranicy #NaGranicy #PolandHoldtheLine #MuremZaPolskimMundurem— Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) November 20, 2021
Dzisiaj tak wygląda rejon Kuźnicy. pic.twitter.com/jvlgI4BiOu
Также в соцсетях подчеркнули, что на польско-белорусской границе служат и женщины-полицейские.
Na wschodniej granicy 🇵🇱🇪🇺 służbę pełnią także nasze policjantki👮🏻— Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) November 20, 2021
Razem ze @Straz_Graniczna i #WojskoPolskie w jednej linii #NaStrazyGranicy #MuremZaPolskimMundurem pic.twitter.com/TiOCTSFgAI