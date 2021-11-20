Как сейчас выглядит приграничная Кузница 4 20.11.2021, 19:35

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Спецслужбы Польши готовы дать отпор лукашистам.

Польские спецслужбы сообщили, что белорусские власти перебросили на границу специальные диверсионные группы мигрантов, обученные атакам на пограничников, полицию и военных, защищающих Польшу.

Польская полиция показала, как сейчас выглядит приграничная Кузница.

Также в соцсетях подчеркнули, что на польско-белорусской границе служат и женщины-полицейские.

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