«Покупателя пришлось вытаскивать из салона за шиворот» 20.11.2021, 19:44

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Истории продавцов авто.

И продажа, и покупка автомобиля – процессы не самые простые, здесь часто находится место для недовольства обеих сторон. Больше, конечно, "достается" продавцам, а потому abw.by решил дать им слово: что раздражает в покупателях сильнее всего и какие случаи им запомнились отдельно?

"Проверял толщину ЛКП на панорамной крыше"

Иван: "Продавал Peugeot 407 SW черного цвета. Приехал не очень умный покупатель с дешевым толщиномером с AliExpress, больше похожим на свисток. Автомобиль был в очень хорошем состоянии, без подводных камней. Цена стояла адекватная, чуть выше средней по рынку.

Так вот, ходил он с этим "свистком" вокруг машины, тыкал то туда, то сюда. Уж очень хотел сбить цену, но не выходило. И вот добрался до капота, а он там алюминиевый. И чудо-прибор китайской инженерии начало дико сбоить, показывая очень высокие значения.

Покупатель отметил, что "морда" битая, а весь капот в "шпатле". Я лишь усмехнулся, объяснил причину сбоя и предложил открыть и снять шумку. Не стали. Покупатель пошел дальше тыкать толщиномером. Вдруг слышу: "Да она вообще на крыше лежала!"

Смотрю на него, а он тычет своим "свистком" в панорамную крышу со стеклом во всю длину. Цифры на толщиномере улетели в космос. Сдержать смех я не смог. Говорю: "Все мужик, уезжай! Не продам я тебе машину. Хоть ты мне больше предложишь – не продам". Открыл ему тайну страшных значений толщины, сел в машину и уехал".

"На осмотр приехала гоп-компания в "трениках" и кепках"

Дмитрий: "В конце сентября продавал свой универсал Audi А4 В6 2004 года с мотором 1.9 TDI. Владел автомобилем более 10 лет, он был пригнан из Франции в начале 2011-го.

Выставил в субботу вечером после мойки по цене выше среднерыночной, зная, что машины с этим двигателем в цене. По технической части все действительно было в идеале, стекла и оптика "родные", а вот кузов кое-где подкрашивался, поскольку были "жуки".

Начался шквал звонков. Утром в воскресенье приехал автоподборщик. Все очень долго смотрел с толщиномером и компьютером, проехался и сел писать отчет покупателю в другой город. После него приехала молодая пара из региона с толщиномером и нашла косметический окрас передних крыльев, капота и низов передних дверей аж в 200-230 микрон. И это на автомобиле 2004 года, с учетом того, что я об этом предупреждал заранее. Хотели, наверное, большую скидку.

Но больше всего разозлила гоп-компания, которая приехала через час также из региона. Из минивэна вышло 4-5 человек: два человека подбирали авто парню с девушкой. Все в протертых "трениках", кепках и с зубочистками – прямо как с картинок. Сразу начали тыкать толщиномером и возмущаться, что машина красилась. Из их слов выходило, что окрас должен быть 120-130 микрон, а 200 – это уже шпатлевка и аварийное прошлое. Я лишь улыбался, глядя на этот цирк.

Потом осмотрщики зачем-то открыли пепельницу сзади и начали в ней копаться. Оказывается, они искали там диагностический разъем. Пришлось показать им разъем слева от рулевой колонки. Человек вроде бы подключился к автомобилю и с умным видом смотрел в планшет. Потом повернул ключ в первое положение и произнес гениальную фразу: "У вас форсунки льют, это дорогой ремонт, но если хорошо сбросите в цене, то можем забрать".

Я спокойно сказал ему достать из разъема все, что он туда засунул, выйти из машины и ехать домой, поскольку диагностику работы форсунок на незаведенной машине даже культурным словом не назовешь. На этом осмотр был закончен, они уехали.

А продал я автомобиль в понедельник вечером. Люди приехали со всеми приборами, им все понравилось, и после небольшого торга уже во вторник машина была переоформлена".

"Покупатели смотрят дешевый автомобиль так, будто бы он выехал из салона"

Сергей: "Никогда не понимал, как можно отдать свою машину в трейд-ин за бесценок или сдавать ее куда-то на комиссию, но после предыдущей продажи авто этот вариант перестал мне казаться каким-то безнадежным. Покупатели могут довести до белого каления. Начинается все с момента подачи объявления. Сразу идут звонки и сообщения от "перекупов", которые с ходу пытаются сбить цену на очень неприличные суммы даже без осмотра авто. Наглость – второе счастье. К сожалению, воспитание не позволяет посылать их открытым текстом куда подальше, хотя очень хотелось.

Больше них бесят только чудо-осмотрщики, которые к авто за 3000 долларов предъявляют требования как к машине из автосалона. Они искренне удивляются царапинам и небольшим вмятинам, появившимся в ходе естественной эксплуатации. Они удивляются конденсату из выхлопной трубы. Они нюхают масло с таким видом, как будто смогут определить судьбу автомобиля даже спустя еще 20 лет.

Особенно "порадовала" компания из пяти человек в примерном составе муж, жена, ребенок, друг и кто-то еще. Приехали, покрутили носом, уехали. Не было ни тестовой поездки, ничего: походили кругами, завели двигатель и уехали. Вы зачем вообще приезжали? "Перекупы" тоже порадовали. Они прямо отнекивалась от своей профессии, но при этом несли такую чушь в попытке сбить стоимость, что даже вспоминать не хочется. Их "осмотр" закончился ровно после того, как стало понятно, что особо торговаться я не намерен.

К моменту продажи уже был готов расцеловать нормальных покупателей. Приехали два парня: покупатель и его друг, который помогал с осмотром. Адекватно оценили состояние кузова, "почитали" ошибки, проехали метров семьсот для теста. Спокойно обсудили возможную цену с учетом недостатков и после несколько часов на "подумать" решили забрать автомобиль".

"Покупатель разозлил настолько, что я вообще передумал продавать машину"

Денис: "В позапрошлом году продавал Sharan 2005 года. Приезжало смотреть человек пять-шесть. Автомобиль по состоянию был где-то на 8 из 10. Крашеных элементов не было, я сам пригонял его из Германии и отъездил десять лет. Люди приезжали, смотрели машину, а потом появился парень немногим старше двадцати вместе с автоподборщиком. Осмотрели кузов с толщиномером, подборщик отметил, что машина хорошая.

Дальше они пытались сбить цену. Предлагали забрать за 8000 долларов, но с 8500 я был готов уступить максимум до 8300. В цене мы не сошлись и разъехались по своим делам.

Позже парень согласился купить автомобиль за обозначенные 8300 долларов. Договорились на следующий день ехать в ГАИ для переоформления. Но уже вечером он начал мне писать и "плакаться" о своей нелегкой жизни, подводя все к тем самым 8000 долларов. Часа два это продолжалось, пока мне не надоело и я его не послал. В итоге он вроде бы нашел недостающие 300 долларов, мы договорились о визите в ГАИ еще раз.

Утром забираю покупателя, а у него очередная идея: заехать на СТО. Ты же смотрел машину, что опять не так? Заехали в сервис, ничего критичного не нашлось: два немного потрескавшихся сайлент-блока и остаток тормозных колодок 30-40 процентов, то есть вложений на 100 долларов.

Мы садимся в машину, я думаю, что поедем наконец-то в ГАИ. Но покупатель заводит песню про 100 долларов, что я должен их уступить в стоимости. Я уже начинаю закипать: договаривались на 8300, что опять начинается?!

Он мне голову дурил еще полчаса, чуть ли драться не лез и из машины выходить не хотел, хотя я уже открыто его выгонял. В итоге вытащил из машины за шиворот насильно, так он еще по крылу напоследок ногой попытался ударить, но не попал толком.

Я домой приехал, а он мне оскорбления писать начал. Прошли сутки. И вновь сообщение от него! В этот раз он извинялся и предлагал точно поехать на переоформление с ценой 8300 долларов. Тут я уже на принцип пошел: сказал, что не продам ему машину даже за 9000 долларов. После таких "продаж" я совсем убрал машину из объявлений, отъездил на ней еще год и продал за все те же 8300 долларов, но в этот раз адекватным ребятам и без лишней нервотрепки".

"Чем дешевле автомобиль, тем больше будет различных претензий"

Александр: "Я много работал с автомобилями, и на данный момент больше всего надоели две вещи: когда люди спрашивают, кто собственник, и вопрос о "нюансах" автомобилях. Зачем спрашивать кто собственник – из-за боязни "перекупов"? Я против этого. Большинство моих знакомых "перекупов" по качеству подготовки авто могут конкурировать не просто с автохаусами, но даже с "официалами". Вплоть до того, что они предоставляют чеки на замененные детали.

Вопрос про "нюансы" раздражает сам по себе. Нюанс – это отличие чего-то от чего-то, и вовсе не обязательно в худшую сторону. С фразы о "нюансах" теперь начинается любой диалог об автомобиле. Откуда это пошло, не знаю.

Что касается отдельных примеров, то приведу несколько запомнившихся. Так, один раз меня пытались обмануть на 600 или 700 долларов. Человек отдал пачку денег с круглой суммой. Деньги любят счет, а потому я всегда все пересчитываю. В той пачке сумма как раз оказалась не круглой.

Часто попадаются неопытные друзья-подборщики, которые несут ерунду. Например, почти на всех автомобилях с американского рынка на кузовных элементах есть наклейки с маркировкой. Многие это знают и ценят, поскольку это говорит о том, что элемент "родной". Был у меня такой автомобиль в отличном состоянии без проблем по кузову вообще. Приехал "специалист", открыл капот и увидел там эту наклейку. Начал мне говорить, что машина крашеная, причем делал это настолько уверенно, что хоть кол на голове теши. Я просто закрыл капот и сказал, что осмотр для него окончен, даже рассказывать ничего не стал. Раз "специалист" – найдет себе другой автомобиль.

Из забавного вспоминается случай из трейд-ин. Мы уже обо всем договорились с покупателем, сделка должна была пройти в течение трех дней. Не то из-за кредита, не то из-за акции, но на все про все было именно три дня. Человек упорно отмалчивался и не хотел идти на сделку. Мне удалось наладить с ним контакт. Выяснилось, что астролог сказал его беременной жене, что в течение двух недель нельзя совершать никаких сделок. Мужчина не хотел лишний раз нервировать жену, хоть сам в это и не верил. В итоге сделку провели в обозначенный срок, но машину человек забрал только через две недели, будто бы все произошло согласно словам астролога.

Не знаю, выражу общее мнение или только свое, но особо хочу обратить внимание, что достает потребительский экстремизм. Цена должна соответствовать качеству. Если машина ухожена, она будет дороже, если ее стоимость на нижней границе рынка – понятно, что не все так хорошо, как хотелось бы. Только почему к самому дешевому автомобилю часто претензий выдвигается больше, чем к самому дорогому? И опять вспомню "перекупов". У них хотя бы машины после химчистки. А я сталкивался с тем, что в машину из-за вони в салоне сесть невозможно, зато она "хозяйская". Какой толк тогда от таких владельцев?"

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