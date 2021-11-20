В регионах расширяют кладбища 20.11.2021, 19:49

Остаться дома = спасти жизнь.

- Коронавирус, которого для режима нет, заставляет расширять кладбища в регионах, пишет телеграм-канал «БОР». Коронавирус, которого нет, заставляет впадать в истерику врачей, которые чувствуют бессилие, приезжая на вызов и понимая, что здесь нужна не машина скорой помощи, а катафалк.

Только мы сами можем решить, продолжать делать вид, что все хорошо и ходить на работу или бороться за свою жизнь и оставаться дома.

На фото кладбище неподалеку от Слуцка, которое относится к одной из деревень. Недавно его вновь расширили, так как уже не осталось мест под захоронения. Десять лет назад местные жители выступали против его расширения, но сегодня уже об этом и речи быть не может. Более того, не успев расширить территорию, на ней уже появились новые колышки, которыми размечают территорию под захоронения. То есть, эти места уже забронировали.

Кроме нас о нас никто не позаботится. Только сами. Мы продолжим носить маски, мы будем оставаться дома, если это необходимо. Потому что только так мы сможем выжить.

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