Белорусские силовики избивают мигрантов и шантажируют едой?9
- 20.11.2021, 20:17
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Такое пропаганда не покажет по ТВ.
Как сообщает телеграм-канал «Беларусь головного мозга»:
- В одном из сообществ мигрантов в соцсети вчера появилось видео с подписью на курдском: «Безнравственность и совесть белорусской полиции достигли опасного уровня. Этот молодой человек говорит, что его били пять часов».
Мы не можем ручаться за правдивость и правильную трактовку видео, однако в комментариях пользователи сравнивают белорусский режим с террористами и тиранами, а так называемых силовиков обвиняют в избиениях и ужасном обращении с мигрантами, которых те используют, как заложников, в своих интересах, шантажируя едой и унижая.
Такое пропаганда не покажет по ТВ, хотя именно такая картинка и такое отношение куда больше похожи на правду.