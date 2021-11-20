New York Times: США предупредили союзников о возможном российском вторжении в Украину 4 20.11.2021, 21:18

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Эта информация может подтолкнуть ЕС к разработке совместного с США пакета экономических и военных санкций для сдерживания РФ.

Представители американской разведки предупредили союзников о том, что у них осталось совсем немного времени для того, чтобы помешать планам Москвы предпринять военные действия против Украины. Эта информация может подтолкнуть европейские страны к разработке совместного с США пакета экономических и военных санкций для сдерживания России. Как сообщает «Голос Америки», об этом пишет газета New York Times со ссылкой на источники в администрации США и руководстве Евросоюза.

По словам представителей администрации США, российские власти еще не решили, что они намерены делать с войсками, которые сейчас сконцентрированы Кремлем возле границы с Украиной, но это наращивание военной мощи воспринимается серьезно, и Соединенные Штаты не считают это блефом.

Аврил Хейнс, директор Национальной разведки, на этой неделе посетила Брюссель, чтобы передать в НАТО данные американских спецслужб о возможном российском вторжении в Украину.

Поездка Хейнс была запланирована, и в ходе переговоров было затронуто множество вопросов, но, по словам источников New York Times, растущая обеспокоенность Запада по поводу планов России стала одним из основных вопросов в повестке встречи.

Соединенные Штаты также передают свои разведданные Украине. В пятницу генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, говорил по телефону с генерал-лейтенантом Валерием Залужным, главнокомандующим вооруженными силами Украины, чтобы обсудить, «активность России в этом регионе».

Американская и британская разведка все больше убеждаются в том, что президент России Владимир Путин рассматривает возможность военного вторжения, чтобы взять под контроль большую часть Украины или дестабилизировать страну, что может способствовать приходу к власти пророссийских политиков.

В апреле этого года США и их союзники были обеспокоены наращиванием российской военной мощи у границы с Украиной. Однако нынешние действия России, которая сосредоточила у границы большее, в сравнении с весной, количество живой силы и современной техники, вызывают у Запада больше опасений. Особенно в связи с тем, что Россия начала противодействовать украинским беспилотным летательным аппаратам. Такие атаки участились после того, как украинский беспилотник был использован для атаки на гаубичную артиллерию сепаратистов, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей на востоке Украины.

Представители американской разведки сообщили союзникам, что Путин «разочарован» ходом мирного процесса, начатого Францией и Германией в 2014 году после того, как Россия аннексировала украинский Крым и спровоцировала восстание сепаратистов и военный конфликт на востоке Украины.

Некоторые бывшие сотрудники американской администрации говорят, что Путин хотел бы обеспечить для России сухопутный проход между восточной Украиной и Крымом. Американские аналитики считают, что Путин может начать действовать в этом направлении уже в ближайшие несколько месяцев. По словам источников, рост цен на нефть и газ из-за ограниченного предложения позволяет России получать доходы, необходимые для финансирования военных операций.

Американские официальные лица хотят создать «общую стратегию» действий, которые США и Европа предпримут, если Россия действительно вторгнется в Украину. И Соединенным Штатам потребуется заручиться поддержкой в Европе, чтобы обеспечить эффективность новых санкций.

Генеральный секретарь Йенс Столтенберг на этой неделе также заявил о своих опасениях в отношении России. Выступая в пятницу в Берлине, Столтенберг упомянул «крупную и необычную» концентрацию российских войск на границе с Украиной.

«Необходимо, чтобы Россия срочно продемонстрировала прозрачность в отношении наращивания своей военной мощи, деэскалации и снижения напряженности», - сказал генсек НАТО. Американские официальные лица предупредили Россию, что использование ею своих войск для запугивания Украины или захвата чужой территории недопустимо и вызовет резкую реакцию Запада.

В то время как некоторые источники предупреждают о том, что судить о реакции Москвы на эти предостережения слишком рано, другие собеседники New York Times располагают данными о том, что Путин не воспринимает всерьез угрозу жесткого ответа со стороны Запада.

В свою очередь соратник Алексея Навального Леонид Волков, выступая на этой неделе перед вашингтонскими студентами и политологами, заявил, что игра мускулами российской армии на границе с Украиной - очередной блеф Кремля. По словам политэмигранта Волкова, передислокация российских воинских частей на границу с Украиной - это не что иное, как отвлекающий маневр российских властей или попытка заменить повестку на будущих переговорах между президентами США и России и уйти от обсуждения темы репрессий против оппозиции и правозащитников в России.

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