«Я не согласен с режимом и не готов его спонсировать»1
- 20.11.2021, 21:33
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Обращение бастующего к белорусам.
Один из бастующих обратился к белорусам через телеграм-канал «БОР»:
- Уволился 19 ноября 2021года. Поддерживаю стачку! Хочу извиниться перед бастующими белорусами за то, что так поздно присоединился к вам.
Я не согласен с режимом и не готов его спонсировать! Хочу обратиться к белорусам, которые не могут уйти в стачку или уволиться по финансовым причинам (я сам привязан к кредитам), так как 65% не имеют накоплений: друзья, работать можно не только в Беларуси.
Лично я нашёл работу за рубежом и решил, что пока буду работать там. Надеюсь, что недолго и в скором времени вернусь на родину!