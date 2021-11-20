Волнения в мигрантском лагере опасны для Лукашенко 5 20.11.2021, 21:44

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Нелегалов продолжают стаскивать поближе к границе.

- Тем временем в лагере мигрантов поднялся бунт. Из-за чего неизвестно. Понять что происходит также трудно, - пишет телеграм-канал «БОР».

Большой радости от нахождения в лагере у них нет, потому что вопрос с долгожданным «автобусом в Германию» так до сих пор и не решен, а их самих продолжают стаскивать поближе к границам. К многим также пришло понимание, что вероятнее всего им придется вернуться домой, так как даже в Беларуси они остаться не хотят.

Всего в лагере порядка двух тысяч мигрантов. Еще некоторое количество расположено вблизи лагеря, так как на складе не хватило для всех мест. Вероятно, подобные волнения могут перерасти в нечто большее.

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