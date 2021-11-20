К защите границы присоединились пожарные Польши
- 20.11.2021, 22:26
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Ситуация на белоруско-польской границе остается напряженной.
Белорусские власти перебросили на границу специальные диверсионные группы мигрантов, обученные атакам на пограничников, полицию и военных, защищающих Польшу.
В ответ на это, все службы Польши объединились. К примеру, польские пожарные все время логистически поддерживают польскую полицию, пограничников, солдат.
- Мы готовы помочь защитить границу, - сообщают пожарные.
🇵🇱 Strażacy 🧑🚒🚒 cały czas wspomagają logistycznie @PolskaPolicja , @Straz_Graniczna , żołnierzy #WP. Jesteśmy gotowi by wspierać działania #WochronieGranicy. @MSWiA_GOV_PL pic.twitter.com/rmWBA9iXyD— Państwowa Straż Pożarna (@KGPSP) November 20, 2021