К защите границы присоединились пожарные Польши 20.11.2021, 22:26

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Ситуация на белоруско-польской границе остается напряженной.

Белорусские власти перебросили на границу специальные диверсионные группы мигрантов, обученные атакам на пограничников, полицию и военных, защищающих Польшу.

В ответ на это, все службы Польши объединились. К примеру, польские пожарные все время логистически поддерживают польскую полицию, пограничников, солдат.

- Мы готовы помочь защитить границу, - сообщают пожарные.

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