Больничный лист: Что белорусам нужно знать о выплатах 20.11.2021, 22:36

Юрист объяснила несколько важных аспектов.

Основной пик простудных заболеваний и острых респираторных вирусных инфекций традиционно приходится на осенне-зимний период. О том, как рассчитывается пособие по временной нетрудоспособности, когда его должны выплатить, а кто не имеет права на «больничный», – в материале «АиФ». На вопросы отвечает специалист по трудовому праву, юрист Юлия Борисенко.

– Кто имеет право получить листок нетрудоспособности?

– Если отойти от официальной терминологии, право на «больничный» есть у любого официально трудоустроенного гражданина. Отдельно нужно упомянуть индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов, которые самостоятельно уплачивают страховые взносы. Они имеют право получить «больничный» по такому же принципу, как и наемные работники. Больничный лист могут оплатить и после увольнения, если с этого момента прошло не более 30 дней. Безработные граждане, зарегистрированные на бирже труда, также могут претендовать на листок нетрудоспособности, если болезнь случилась в период общественных работ.

А вот самозанятые, осуществляющие трудовую деятельность без регистрации ИП, претендовать на оплачиваемый «больничный» не могут, так как они не уплачивают взносы на социальное страхование.

– Как оплачивается «больничный»?

– Алгоритм начисления выплаты, который обычно выполняет бухгалтерия, не такой простой. В первую очередь специалист подсчитывает среднедневной заработок. Для этого берется количество календарных дней за последние шесть месяцев работы (сюда не входят дни простоя, ранее полученного «больничного», отпуска и т. д.). Потом производится подсчет суммы заработка человека за эти полгода (не входят суммы, полученные по ранее оплаченному «больничному», отпускные, разовые премии и иные подобные выплаты). И в итоге полученная сумма делится на количество дней – это и есть ваш среднедневной заработок. Сумма выплаты считается так: средний заработок за день умножается на количество календарных дней в «больничном». В Беларуси первые 12 дней «больничного» оплачиваются в размере 80% среднедневного заработка, остальные дни – в 100%-ном размере.

Так как из подсчета убираются многие поощрительные выплаты, в месяц болезни ваша зарплата может быть меньше, чем обычно. Проще говоря, несмотря на то что «больничный» оплачивается, болеть невыгодно.

– Этот алгоритм универсальный для всех работников? Исключений нет?

– Исключения есть, и их достаточно много. В первую очередь они связаны с теми больными работниками, которые нарушили режим, предписанный врачом. Например, вам назначили определенные процедуры, а вы их не выполнили вовремя. Или вас попросили прийти на прием в определенный день, а вы этого не сделали без уважительной причины. В этих случаях работники могут рассчитывать на выплату по «больничному» только 50% среднедневного заработка. Если вы заболели из-за того, что переборщили с алкоголем, то в первые шесть дней болезни вам могут вовсе ничего не выплатить, а во все последующие – половину дневного заработка. Если во время своей болезни вы решили съездить за рубеж, то «больничный» тоже оплатят наполовину. При закрытии листка о временной нетрудоспособности специалисты обращают внимание на штампы о пересечении границы в паспорте.

Отдельный алгоритм оплаты «больничного» - для тех, кто совсем недавно официально устроился на работу. Чтобы вам оплатили «больничный» исходя из среднего заработка, вы должны работать предыдущие шесть месяцев (неважно, где, главное – платить взносы в ФСЗН). В ином случае выплата будет рассчитываться по-другому. За месяц «больничного» – 50% наибольшей величины бюджета прожиточного минимума за два последних квартала. Сейчас эта сумма составляет 288,01 руб. То есть проболели месяц – вам выплатят порядка 144 руб., за 10 дней болезни – около 48 руб.

Если работник умышленно травмировал себя на работе, получил травму во время совершения преступления, заболел, находясь под арестом или будучи в отпуске без сохранения заработной платы (или, проще говоря, в отпуске за свой счет), то в выплате пособия ему могут отказать.

– А если заболел ребенок?

– Если заболел ребенок, то его родителю или опекуну «больничный» оплачивается в полном размере среднедневного заработка с первого дня. При этом стоит учесть, что если, к примеру, в семье жена работает, а муж – нет, то «больничный» жене не оплатят. Считается, что с ребенком будет сидеть папа, у которого и так много свободного времени, а мама продолжит ходить на работу.

– На какой минимальный и максимальный срок могут выдать листок о временной нетрудоспособности?

– Максимальный срок, на который выдается оплачиваемый «больничный», обычно составляет 120 календарных дней непрерывно или 150 дней с перерывами за последний год по родственным заболеваниям. Минимальный срок в законодательстве не оговаривается.

– В какой срок должны оплатить «больничный»?

– Выплата назначается сотруднику в течение 10 дней с момента предъявления листка временной нетрудоспособности и начисляется вместе с ближайшей зарплатой. При этом стоит отметить, что принести листок в бухгалтерию нужно не позже чем через шесть месяцев после того, как вам закрыли «больничный». Если опоздали – в выплате вам могут отказать.

Если вы заболели коронавирусом COVID-19, то «больничный» вам должны оплатить. При этом в данном случае неважно, лечились ли вы дома или в больнице. Но необходимо, чтобы диагноз был подтвержден результатом теста.

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