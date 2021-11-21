Ночной патруль польского антитеррористического подразделения показал, что происходит на границе 2 21.11.2021, 8:33

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Польские службы несут усиленную вахту.

Польское бюро антитеррористических операций (BOA) подключилось к охране границы.

Ночной патруль BOA проехал вдоль участка границы и показал, как выглядит ситуация этой ночью.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

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