Ночной патруль польского антитеррористического подразделения показал, что происходит на границе

Ночной патруль польского антитеррористического подразделения показал, что происходит на границе2
- 21.11.2021, 8:33
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Польские службы несут усиленную вахту.
Польское бюро антитеррористических операций (BOA) подключилось к охране границы.
Ночной патруль BOA проехал вдоль участка границы и показал, как выглядит ситуация этой ночью.
BOA czuwa☝🏻Patrol kontrterrorystów wzdłuż granicy🇵🇱🇪🇺 Życząc sobie nawzajem spokoju pozdrawiamy - śpijcie spokojnie. #NaStrażyGranicy #PomagamyiChronimy #MuremZaPolskimMundurem pic.twitter.com/n7mLZZeApV— Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) November 20, 2021
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.
15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».
16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.