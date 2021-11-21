Госсекретарь США предостерег ЧВК «Вагнера» от вмешательства в Мали 4 21.11.2021, 8:46

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Вашингтон готов предпринять необходимые меры.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в субботу, 20 ноября, предостерег от вмешательства наемников из российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера в дела Мали, призвав обеспечить переход к гражданскому правлению в стране, передает dw.com.

Выступая в ходе визита в Сенегал, он заявил, что Соединенные Штаты "совместно с партнерами содействуют усилиям в поддержку стабильности" в стране, которую охватила гражданская война.

"Я бы добавил, что, по моему мнению, было бы особенно прискорбно, если бы участие внешних сил сделало обстановку еще более запутанной и сложной, и я имею в виду, в частности, группу Вагнера", - приводит слова Блинкена агентство AFP.

Госсекретарь также отметил, что США готовы предпринять необходимые шаги, чтобы возобновить оказание всесторонней помощи Мали, как только власть в стране перейдет к демократически избранному правительству.

Возможная отправка ЧВК Вагнера в Мали

О возможной отправке ЧВК Вагнера в Мали впервые сообщило 13 сентября агентство Reuters. По его сведениям, российские наемники должны были взять на себя обеспечение защиты руководства страны и обучение малийских вооруженных сил. Реагируя на эти сообщения, Франция и Германия пригрозили вывести свои вооруженные контингенты из западноафриканской страны, а министры обороны 13 стран - членов Европейской интервенционной инициативы назвали отправку ЧВК Вагнера в Мали "неприемлемой".

Российские наемники, напоминало Reuters, с одобрения Кремля участвовали в операциях в Украине, Ливии и Сирии. Эксперты ООН также указывали на причастность вагнеровцев к насильственному преследованию и запугиванию мирных жителей Центрально-Африканской Республики, а также журналистов, сотрудников гуманитарных организаций и представителей меньшинств в этом государстве.

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