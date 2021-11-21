В России высмеяли газовый блеф Лукашенко 7 21.11.2021, 8:53

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Кремль поддержал позицию европейских политиков.

Если введут новые санкции из-за миграционного кризиса, Лукашенко якобы «готов ограничить» работу газопровода «Ямал — Европа». Более того он заявил, Минск «может перекрыть» автомобильные и железные дороги, по которым доставляют товары из Европы в Россию. Однако ведущее провластное новостное агентство России РИА «Новости» считает заявления Лукашенко блефом.

Намерение или блеф

«Мы обогреваем Европу, они нам угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда?» — заявил Лукашенко на заседании правительства, чем вызвал шквал критики.

Эти слова белорусский правитель сказал после решения ЕС ввести очередные санкции. Брюссель хочет отомстить Лукашенко за миграционный кризис на границе Польши и Литвы. С весны туда стекаются беженцы из Ирака, Ливана и Афганистана — рассчитывают попасть в Германию.

По признанию главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, «газовый шантаж» лишен логики: «Лукашенко пугает тем, что ему не принадлежит. Газ продают русские, не белорусы».

«Сначала мигранты, теперь топливо. Для гибридных атак Лукашенко ничем не брезгует. Он блефует», — согласился представитель внешнеполитической службы Брюсселя Петер Стано.

В Кремле заверили, что происходящее никак не повлияет на поставки газа — Россия выполнит обязательства. И действительно, транзитный статус не дает права Минску ограничивать экспорт. Этот пункт оговаривали еще в 2011-м, когда «Газпром» приобретал акции местного оператора.

К тому же «Ямал — Европа» — не единственный путь доставки российского товара европейским потребителям. Сначала загружают «Северный поток», проложенный по дну Балтийского моря напрямую в Германию. Болгария, Сербия и Венгрия получают голубое топливо по «Турецкому потоку». Еще 40 миллиардов кубометров, согласно требованию ЕС, идут через Украину. Белорусский маршрут используют как альтернативу. А с вводом в эксплуатацию «Северного потока — 2» его значение еще больше снизится.

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