Медики назвали привычку, которая поможет избежать тяжелого течения COVID-19 2 21.11.2021, 8:57

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Исследование провели в Каирском университете.

Регулярная гигиена полости рта может помочь избежать тяжелого течения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Daily Mail (перевод — cursorinfo.co.il).

Ученые из Каирского университета утверждают, что рот может выступать в качестве резервуара для вируса, который оказывает высокую «вирусную нагрузку» на инфицированных людей, многократно увеличивая концентрацию вирусных частиц.

Исследователи проверили свою теорию на группе из 86 пациентов с коронавирусом, которые страдали сердечными заболеваниями.

Оценив гигиену полости рта пациентов и тяжесть их симптомов, исследователи пришли к выводу, что чем больше времени человек уделяет гигиене полости рта, тем легче протекает COVID-19.

Автор исследования доктор Ахмед Мустафа Басуони подчеркнул, что использование ополаскивателя для рта может обеспечить людям в случае заражения более легкие симптомы.

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