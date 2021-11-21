Белорусские силовики более пяти часов избивали курда в лагере для мигрантов 13 21.11.2021, 9:25

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Как скоро лукашистам начнут мстить?

Это видео появилось в одном из телеграм-чатов мигрантов. Они сообщают, что силовики избивали мужчину более пяти часов.

«На картинку для ТВ они показывают гражданам, как заботятся о курдах, как подвозят им еду, а на деле только издеваются.

Как думаете, через сколько курды начнут мстить за ситуацию, в которой они оказались? Оставайтесь дома, останавливайте предприятия. Только беларусы могут разрешить эту ситуацию, оторвав синие пальцы от трона», — пишет по этому поводу телеграм-канал БОР.

Напомним, что вчера в мигрантском лагере на границе начались волнения.

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