Где и сколько мигрантов находится на «белорусском маршруте» 1 21.11.2021, 9:43

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Лукашенко превратил страну в хаб по контрабанде людьми.

Только по официальным данным властей Беларуси, в стране сейчас около 7000 мигрантов с Ближнего Востока и Северной Африки. Согласно зарубежным источникам, их может быть 14-16 тысяч. Еще около 17 тысяч мигрантов, которые шли через Беларусь, были задержаны в Германии, Польше, Литве и Латвии, сообщает «Белсат».

Количество мигрантов в логистическом центре «Брузги» разные источники называют разное, от одной до двух тысяч.

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов 14 ноября говорил, что на территории Беларуси остаются около 16 тысяч мигрантов.

Официальный представитель Совета министров Польши Петр Мюллер 9 ноября говорил, что возле границы собрались 3-4 тысячи мигрантов, а более 10 тысяч, готовых к тому, чтобы попытаться перейти границу, были в других районах Беларуси.

В Германию, по сведениям федеральной полиции, через «белорусский маршрут» за 2021 год прибыл 9861 мигрант, из них более 2 тысяч – в ноябре.

В Польше, по данным на 15 ноября, с начала года задержали 2500 иностранцев, в центрах для мигрантов находились 828, только с октября приняли 921 постановление о высылке. Попытки пробраться в Польшу продолжаются: так, 18 ноября границу пытались перейти две группы – из 500 и 50 мигрантов. Польша не сообщает, сколько человек пытается переходить границу, но ежедневно называет количество таких попыток (счет ежедневно идет на сотни, с начала года зафиксировали 35 тысяч попыток, но сколько из этих попыток являются повторными, неизвестно).

В Литву за этот год нелегально попали более 4200 мигрантов, а еще более 7 тысяч были развернуты на границе. На 15 ноября Литва рассмотрела 2576 заявлений на убежище, одобрила 7, собирается рассмотреть еще 584. Месяц назад сообщалось, что рассмотрение 409 заявлений прекратили, так как мигранты уехали в страну проживания.

В Латвии с 10 августа задержали 420 граждан третьих стран, которые пытались незаконно перейти границу, не пустили 2373 человек, пустили из гуманитарных соображений 68. До 10 августа на белорусско-латвийской границе задерживали единичных мигрантов, общей статистики не публиковали.

Были и единичные сообщения о задержании в России и Украине мигрантов с Ближнего Востока, которые пытались попасть туда из Беларуси. В Украину 18 ноября не пропустили 15 мигрантов, которые собирались въехать из Беларуси в «туристических целях», но имели подозрительные паспорта. В России один раз в августе сообщили о задержании 19 мигрантов.

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