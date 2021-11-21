«Синепалый террорист завис в интересной полупозиции» 2 21.11.2021, 10:36

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С одной стороны — польский ультиматум, с другой — недовольные курды.

На носу у хунты очередная проверка на адекватность. Конечно, «ржавые яйца» уже пережили много самострелов, но с каждым новым попаданием шансы, что они отвалятся все выше, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Польша начала исполнять изящный ультиматум, сняв с себя ответственность за остановку ж/д транзита. Первый удар нанесен по тем самым Брузгам.

С точки зрения Европы и Китая, ситуация не такая плачевная. Найдутся маршруты, через которые пойдут грузы. Есть Украина, есть море.

А вот белорусскому контрабасу сигарет и всего остального придется очень сложно. Брузги были удобны тем, что там был небольшой таможенный пост. Плюс не нужно менять колеса.

Терминал станции «Аульс» видал многое – иной раз контрабас грузили вагонами. Это в полной мере относится к «Гродно Азот». Отдельный привет передаем «Кроноспану», который вывозит сотни кубометров леса и не только.

И синепалый террорист зависает в интересной полупозиции. С одной стороны, Германия дала заднюю по всем договоренностям. С другой, Польша празднует победу. С третьей, грустные курды побрели в сторону дома. Теплый Курдистан лучше холодной Беларуси. А тут еще и пробный шар из Кремля. Кажется, пора вновь обращаться к Иштар. Ну, или сгонять в Александрию на несколько дней.

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