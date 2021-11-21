Стратегический компас: стали известны детали нового оборонного плана ЕС 21.11.2021, 10:41

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Документ предусматривает создание групп быстрого реагирования.

На этой неделе странам-членам Евросоюза был представлен Стратегический компас безопасности и обороны — нечеткий план, в котором очерчены действия по обеспечению внутренней безопасности блока.

Соответствующий документ оказался в распоряжении CNN.

Он предусматривает механизм, который объясняет, как можно координировать действия между странами-членами ЕС в случае задействования совместных вооруженных сил. Ключевое предложение — возможность для блока развернуть до 5 тысяч военных, чтобы противостоять многочисленным потенциальным кризисам.

Такие группы быстрого реагирования будут представлены военными из всех стран ЕС, а не постоянным войскам, которые подчиняются Брюсселю. Их задачи будут варьироваться от миссий по эвакуации до миротворческих или гуманитарных миссий, в частности на границах.

Участвовать в такой инициативе будут обязаны не все 27 стран ЕС. Однако развертывание военных от имени Евросоюза потребует одобрения всех членов блока. Детали работы такого механизма еще не подтверждены.

Также в документе говорится об общем подходе к оборонным закупкам, исследованиям и разведке — это может сделать Евросоюз более эффективным и конкурентоспособным.

Чтобы уточнить детали, CNN пообщался с более чем 20 европейскими чиновниками, дипломатами и политиками из разных стран-членов ЕС. В общем все соглашаются с ключевым тезисом: для того, чтобы Европа была в безопасности, нужно действовать.

В то же время Польша, Эстония и Литва поддерживают этот план, но только при условии, что в нем очертят конкретную угрозу, которой они считают Россию и в меньшей степени — Китай. Из-за РФ обеспокоены и скандинавские страны, по мнению представителей которых, они подвергаются «реальной опасности со стороны России».

Несмотря на то, что в документе говорится об ухудшении отношений ЕС с Москвой, там указано, что «общие интересы и общая культура фактически связывают ЕС и Россию» и «Европа все равно будет взаимодействовать с РФ по некоторым определенным вопросам, в которых есть общие приоритеты».

Презентация оборонной стратегии прошла на фоне миграционного кризиса на польско-белорусской границе. Белорусский режим с августа организованно свозит беженцев на польскую границу; с наплывом беженцев также столкнулись Литва и Латвия.

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