МИД Польши: Польская дипломатия блокирует пути доставки мигрантов в Беларусь 21.11.2021, 10:59

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Удалось закрыть часть миграционных путей.

Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в интервью телеканалу TVP Info сказал, что польская дипломатия старается заблокировать пути наплыва мигрантов в Беларусь, передает «Польское радио».

Замглавы внешнеполитического ведомства подчеркнул, что, хотя удалось закрыть часть миграционных путей, белорусские власти ищут новые. Павел Яблоньский сообщил о своем визите в Катар, где он вместе с Якубом Кумохом, возглавляющим Бюро международной политики Канцелярии Президента РП, проведет соответствующие переговоры.

«Мы сегодня имеем дело с решительной, единодушной поддержкой польских усилий со стороны всех правительств Европейского союза», - сказал Павел Яблоньский. Замминистра добавил, что вчера на заседании Совета ЕС по зарубежным делам обсуждались меры по противостоянию причинам и источникам миграции. По словам Павла Яблоньского, во время разговоров в кулуарах от всех собеседников он слышал заверения в поддержке польских стараний и благодарность за то, что Польша защищает восточные рубежи ЕС.

Замглавы МИД РП также сообщил, что польское правительство было предупреждено о телефонном разговоре канцлера Германии Ангелы Меркель с Александром Лукашенко. Павел Яблоньский подчеркнул, что польская сторона не одобряет переговоров с диктатором. При этом добавил, что, несмотря на то, что отдельные шаги можно оценивать по-разному, партнеры Польши, особенно ЕС и НАТО, делают очень много для окончания миграционного кризиса.

«Это мощный сигнал, какую большую поддержку получает Польша», - сказал замминистра иностранных дел.

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