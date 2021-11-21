Глава Минобороны Украины: Скоро нас будут просить войти в НАТО 4 21.11.2021, 11:04

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Это будет политическим, консенсусным решением стран Альянса.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в интервью "Голосу Америки", как видит процесс вступления его страны в НАТО.

"Некоторые члены Североатлантического союза в 2008 году помешали стать членами НАТО вместе с грузинами, хотя такая возможность была. Некоторые члены НАТО продолжают строить с россиянами некоторые "северные потоки", использовать энергетическое оружие не только против Украины, – отметил Резников. – Нам нужно членство НАТО не ради членства, а ради возможности получить почетное место в этом альянсе, чтобы мы получали от этого пользу, а они получили пользу от нас".

Министр сказал, что НАТО – гораздо шире, чем военный союз.

"Он касается демократии, экономики, новых технологий и прочее. Вот почему нам нужно не только НАТО, но и Евросоюз, другие альянсы. Нам нужно их стандарты не просто изучать, а вводить у себя, становиться не де-юре членами НАТО, а де-факто", – пояснил Резников.

Глава Минобороны напомнил, как украинская разведка из Кабула, захваченного талибами, эвакуировала украинцев и иностранцев, в том числе представителей ООН, правозащитников и журналистов.

"Наши герои-спецназовцы из Кабула увезли людей. Этого не сделала ни одна страна. Мы продемонстрировали, что мы это можем лучше, чем кто-либо. Мы первые дали литовцам колючую проволоку, когда начался миграционный кризис. Опыт, который имеют наши Сухопутные войска, не имеет ни одна армия НАТО. Это опыт противостояния мощной армии в течение семи с половиной лет. Поэтому они скоро будут просить нас войти в Альянс. Вот мой вам прогноз", – резюмировал Резников.

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