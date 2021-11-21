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Польша может полностью закрыть границу с Беларусью

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  • 21.11.2021, 11:33
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Польша может полностью закрыть границу с Беларусью

Новые экономические санкции против режима Лукашенко анонсировал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

В Варшаве не исключают закрытия границы Польши с Беларусью из-за миграционного кризиса. Об этом 21 ноября заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после встречи с премьер-министром Эстонии Каей Каллас в Таллине.

«Мы думаем над шагами в характере все более серьезных экономических санкций, в том числе о закрытии польско-белорусской границы со стороны Польши», — сказал премьер-министр Польши.

Политик уточнил, что серьезные санкции против белорусского режима предусматривают полное закрытие границ, транзитных и торговых переходов.

Кая Каллас на пресс-конференции также отметила, что дальнейшие усилия стран ЕС должны быть сосредоточены на оказании давления на Беларусь и Россию посредством дальнейших экономических и политических санкций, сообщает TVP.

К настоящему времени Польша закрыла один автодорожный пункт пропуска «Кузница».

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