Сурков бьет в бубен заклинателя хаоса 3 21.11.2021, 11:41

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Что предлагает российский «Макиавелли» на пенсии?

Безработный Сурков, до сих пор считающий себя демиургом российской политики, хорошо чувствует глубочайший смысловой кризис путинизма. Сурков подспудно стремится критиковать порожденное им же самим политическое бесплодие «скрепной» России, и больно ударился в футурологию, сдобренную довольно известными для специалистов отсылками к теории хаоса и энтропии. В современном сложном мире уже явно недостаточно бравировать знанием теоремы Геделя о неполноте для построения картины будущего, однако же на безрыбье и рак рыба, а потому к очередным сурковским тезисам необходимо относится со здоровой долей скептицизма, пишет телеграм-канал «Сито Сократа».

Бросается в глаза целевая установка самой статьи опального путинского клеврета из недр ГРУ. «Система» безжалостно выкинула своего «серого кардинала», и стоящим у руля современным капитанам как-то индифферентно, что думает Сурков, ведь он уже не статусный, а значит обозленный и может писать всякие пасквили. Тем более работа у него такая – пакостник. Но он все еще пытается пристроиться к «элите», убедить ее в своей профпригодности, показать свой охранительный потенциал. Но раздражение вызывает его дерзость, ведь Сурков себе любимому приписал обуздание хаоса, построение «вертикали», «территориальное расширение», и сдерживание импульсов хаоса внутри неоимперского проекта. «Золотой век» России начала ХХІ века – его персональное достижение! А вот паршивые сменщики все портят, и лишили его детище духовности, превратив в «пароли» для доступа к кормушке. Некоторые продажные пиармены, вроде Марата Баширова, нахваливают очередной опус о распаковке стабильности, видя в нем посылы к глобальным игрокам учесть предложения Кремля, с которым нужно считаться, и поделить мир на сферы влияния, как это уже было после мировых войн.

Сам же бывший куратор украинского направления сыплет предупреждениями об опасности «открытия системы», и выпускании пара через либеральные эксперименты. Разгерметизация скрепного «социального реактора» чревато необратимой дестабилизацией. Похоже, политическую систему позднего путинизма ждет свой «Чернобыль». Грядет «Перестройка 2.0» и реплика лихих 90-х, но в куда более жестком виде, т.к. передел коснется не бесхозного советского имущества, а ресурсов, контролируемых олигархами во главе с «царем».

Новым врагом трактуется молчание масс, чудовищный кризис тишины в недрах «глубинного народа» за которым может последовать кромешный ад. Ведь даже Интернет, где «произрастал» беспорядок и вседозволенность превращен в цифровой концлагерь. Силовики сделали молчание господствующим дискурсом, но под ним кроется непутинский народ, неожиданный и залихватский, который готов пуститься во все тяжкие.

Какое же решение предлагает «Макиавелли» на пенсии? Рецепт его до банальности прост. Чтобы одолеть нарастающую в российском обществе энтропию необходимо обратиться к опробованным имперским технологиям, которые, дескать, еще эффективны и сейчас. России, выступающей в роли «сверхдержавы» как воздух необходимо новое расширение, подобное тому, что было в 2014 году с незаконной аннексией Крыма «за счет хаотизации соседней страны». Совсем не важны потери международного характера, куда важнее консолидация общества вокруг идеи новых завоеваний, ведь они временно уменьшают турбулентные и хаотичные процессы в народных массах.

Имперские камлания кремлевцев и их танцы с бубном для укрощения хаоса очень опасны для всего постсоветского пространства. Но особенно повышенная угроза ощутима для Украины, которую возвращают в ситуацию 2014-2015 годов, хотя страна внутри более разобщена, чем это было 7 лет тому назад. Подобная слабость вполне себе может быть использована кремлевскими кланами силовиков, ведущих свои внутривидовые битвы на краю жерла российского вулкана.

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