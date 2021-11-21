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За сутки польские военные отбили 208 попыток прорвать границу со стороны Беларуси

  • 21.11.2021, 11:51
  • 1,708
За сутки польские военные отбили 208 попыток прорвать границу со стороны Беларуси

Мигранты под руководством белорусских спецслужб ведут себя агрессивно.

За последние сутки польские пограничники предотвратили 208 попыток незаконного пересечения границы Польши.

Об этом сообщает польская погранслужба.

Задержан 1 нелегал, гражданин Ирака.

Было издано 31 постановление о выдворении с польской территории.Остальные попытки были предотвращены.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

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