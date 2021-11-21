За сутки польские военные отбили 208 попыток прорвать границу со стороны Беларуси
- 21.11.2021, 11:51
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Мигранты под руководством белорусских спецслужб ведут себя агрессивно.
За последние сутки польские пограничники предотвратили 208 попыток незаконного пересечения границы Польши.
Об этом сообщает польская погранслужба.
Задержан 1 нелегал, гражданин Ирака.
Было издано 31 постановление о выдворении с польской территории.Остальные попытки были предотвращены.
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.
15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».
16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.