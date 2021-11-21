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Нелегалы и белорусские силовики пошли в атаку на польских военных, используя лазер, камни и стволы деревьев

  • 21.11.2021, 12:25
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Нелегалы и белорусские силовики пошли в атаку на польских военных, используя лазер, камни и стволы деревьев

Белорусские спецслужбы подвезли мигрантов на грузовике и навели для них специальный мост через проволоку.

Около полуночи группа из ста человек, доставленная к границе белорусскими службами, пыталась в районе Черемши силовым путем проникнуть в Польшу. Перед штурмом с белорусской стороны к границе подъехал грузовой автомобиль. Против польских военных были использованы камни, куски деревьев и ослепляющие лазеры. Никто не пострадал. Об этом сообщила в воскресенье пресс-секретарь Погранслужбы Польши Анна Михальская, передает TVP.

«Белорусские спецслужбы привезли группу мигрантов. Всего там находилось около 100 человек. Белорусские спецслужбы также вытащили деревянный мостик и перебросили его через пограничное заграждение. Польские службы пытались отнять мост и не допустить его пересечения", - передала Михальская.

«Нас забросали камнями, кусками деревьев - как белорусские силовики, так и иностранцы. К тому же было ослепление фонариками, лазерами», - добавила пресс-секретарь Погранслужбы Польши .

На польскую территорию проникли 92 человека. Через несколько метров от линии границы они были задержаны, проинформированы о необходимости покинуть польскую территорию и развернуты к линии государственной границы. В происшествии никто не пострадал, также не было необходимости оказывать помощь.

Вторая попытка силового пересечения польской границы произошла около 19.30 в субботу на участке, охраняемом заставой в Мельнике.

«Группа из десятков иностранцев пыталась проникнуть в Польшу, они были очень агрессивны. В сторону польских офицеров были брошены камни, куски деревьев. Никто не пострадал, но был поврежден служебный автомобиль польской армии, в котором было разбито стекло в задней двери», - добавила Анна Михальская.

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