Нелегалы и белорусские силовики пошли в атаку на польских военных, используя лазер, камни и стволы деревьев 21.11.2021, 12:25

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Белорусские спецслужбы подвезли мигрантов на грузовике и навели для них специальный мост через проволоку.

Около полуночи группа из ста человек, доставленная к границе белорусскими службами, пыталась в районе Черемши силовым путем проникнуть в Польшу. Перед штурмом с белорусской стороны к границе подъехал грузовой автомобиль. Против польских военных были использованы камни, куски деревьев и ослепляющие лазеры. Никто не пострадал. Об этом сообщила в воскресенье пресс-секретарь Погранслужбы Польши Анна Михальская, передает TVP.

«Белорусские спецслужбы привезли группу мигрантов. Всего там находилось около 100 человек. Белорусские спецслужбы также вытащили деревянный мостик и перебросили его через пограничное заграждение. Польские службы пытались отнять мост и не допустить его пересечения", - передала Михальская.

W sobotę 20.11 na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Czeremsze grupa ok.100 bardzo agresywnych cudzoziemców,przywiezionych pod granicę przez służby białoruskie,siłowo próbowała wedrzeć się do Polski🇵🇱. Służby zapobiegły sforsowaniu granicy.#zgranicy pic.twitter.com/HCpLNH42Qr — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 21, 2021

«Нас забросали камнями, кусками деревьев - как белорусские силовики, так и иностранцы. К тому же было ослепление фонариками, лазерами», - добавила пресс-секретарь Погранслужбы Польши .

На польскую территорию проникли 92 человека. Через несколько метров от линии границы они были задержаны, проинформированы о необходимости покинуть польскую территорию и развернуты к линии государственной границы. В происшествии никто не пострадал, также не было необходимости оказывать помощь.

Grupa migrantów przemieszczająca się wzdłuż granicy po stronie białoruskiej. Lokalizacja przekazana @Straz_Graniczna.

Nasze Grupy Rozpoznania Obrazowego 24/7 prowadzą rozpoznanie lokalizując próby nielegalnego przekroczenia granicy.#terytorialsi #SilneWsparcie pic.twitter.com/UNzwp5DxD8 — Terytorialsi - Zawsze gotowi, zawsze blisko! (@terytorialsi) November 21, 2021

Вторая попытка силового пересечения польской границы произошла около 19.30 в субботу на участке, охраняемом заставой в Мельнике.

«Группа из десятков иностранцев пыталась проникнуть в Польшу, они были очень агрессивны. В сторону польских офицеров были брошены камни, куски деревьев. Никто не пострадал, но был поврежден служебный автомобиль польской армии, в котором было разбито стекло в задней двери», - добавила Анна Михальская.

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