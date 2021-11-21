Медики рассказали, каким людям не страшен коронавирус 21.11.2021, 12:31

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Найдены 58 человек с особенностью, которая может повлиять на создание универсальной вакцины.

Группа ученых заявила, что некоторые люди обладают сильной устойчивостью к COVID-19 от природы.

Об этом сообщает журнал Nature со ссылкой на результаты исследования экспертов из Великобритании.

Так, во время начала пандемии коронавируса заболело большое количество людей. Однако ученые, изучая медицинские истории пациентов госпиталя Святого Варфоломея в Лондоне, смогли найти 58 человек, которые сдали ПЦР-тесты с положительным результатом, но без симптомов, антител в крови и вирусного ДНК.

У 20 человек был обнаружен повышенный уровень лимфоцитов, которые сами уничтожают вирус. Их также называют Т-клетками. А у всех 58 были выявлены Т-клетки, которые отключают кластер белков коронавируса, которые нужны ему для размножения.

Ученые сделали вывод, что вирус смог проникнуть в организм такого пациента, однако не смог в нем прижиться.

Таким образом это дает надежду на то, что в будущем удастся создать универсальную вакцину от COVID-19.

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