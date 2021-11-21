В Польше показали видео бунта мигрантов в логистическом центре «Брузги» 21.11.2021, 12:39

Ситуация в лагере мигрантов накаляется.

В польских соцсетях набирает популярность видео с волнениями мигрантов в лагере, организованном белорусскими властями в логистическом центре «Брузги».

«Брузги». Отношения режима с мигрантами в логистическом центре менее «сахарны», чем показывает пропаганда. Таких фильмов, как этот, естественно не покажут (пропагандисты — ред.)», — прокомментировал видео польский специалист по исламу и международным отношениям Войцех Шевко.

Bruzgi. Relacje reżimu z migrantami w centrum logistycznym są mniej cukierkowe niż pokazuje propaganda. Takich filmów jak ten - naturalnie nie pokaże pic.twitter.com/NFoQBFBsFt — Wojciech Szewko (@wszewko) November 20, 2021

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