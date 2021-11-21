закрыть
21 ноября 2021, воскресенье, 12:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Польше показали видео бунта мигрантов в логистическом центре «Брузги»

  • 21.11.2021, 12:39
В Польше показали видео бунта мигрантов в логистическом центре «Брузги»

Ситуация в лагере мигрантов накаляется.

В польских соцсетях набирает популярность видео с волнениями мигрантов в лагере, организованном белорусскими властями в логистическом центре «Брузги».

«Брузги». Отношения режима с мигрантами в логистическом центре менее «сахарны», чем показывает пропаганда. Таких фильмов, как этот, естественно не покажут (пропагандисты — ред.)», — прокомментировал видео польский специалист по исламу и международным отношениям Войцех Шевко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мы должны перестать кормить паразитов
Мы должны перестать кормить паразитов Артем Черников
Им больше не с кем даже выпить
Им больше не с кем даже выпить Ирина Халип
А если без оглядки на Путина?
А если без оглядки на Путина? Андрей Санников
Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы
Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы Владимир Халип