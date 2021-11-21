Матеуш Моравецкий: Мы остановим зло, угрожающее Европе 7 21.11.2021, 13:17

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Премьер-министр Польши обратился «ко всем людям свободного мира» с призывом к солидарности с его страной.

«Европа, наш общий дом, находится под угрозой; на польско-белорусской границе идет гибридная война, которую Александр Лукашенко при поддержке Владимира Путина объявил всему ЕС; я призываю к солидарности с Польшей, Литвой и Латвией», – заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в опубликованном в воскресенье специальном видео.

Ролик с участием главы польского правительства, записанный на английском языке, начинается с надписи: «Польша. Мы защищаем Европу» и показывает сцены с польско-белорусской границы, в том числе с пограничного перехода в Кузнице.

«Это не миграционный кризис»

Матеуш Моравецкий подчеркнул, что события на польско-белорусской границе могут выглядеть как обычный миграционный кризис.

«Но они не такие. Это политический кризис, созданный с особой целью. Цель - дестабилизировать ситуацию в Европе впервые после окончания холодной войны 30 лет назад», – отметил Матеуш Моравецкий.

«За последние недели мы предоставили обширные доказательства того, что именно белорусский режим ввозит мигрантов на границу для того, чтобы впоследствии транспортировать их в Западную Европу», – заявил польский премьер.

Политик подчеркнул, что «сегодня цель - Польша, но завтра это будут Германия, Бельгия, Франция или Испания».

«Такова концепция организации миграционных маршрутов. Давление Лукашенко и Путина уже ощущается Европой», – отметил глава польского правительства. В этом контексте он обратил внимание на рост цен на энергоносители, вызванный резкими ограничениями поставок газа в европейские государства.

Моравецкий: мы остановим зло, угрожающее Европе

«Это только начало. Диктаторы не остановятся. Я хочу вас заверить: Польша не поддастся шантажу, и мы сделаем все, чтобы остановить зло, угрожающее Европе», - отметил Матеуш Моравецкий.

Премьер также обратился «ко всем людям свободного мира» с призывом к солидарности с Польшей, Литвой и Латвией.

«Мы защищаем дом от угрозы»

«Спасибо также всем, кто до сих пор поддерживал наши действия на польско-белорусской границе. Спасибо государствам ЕС, Европейской комиссии, Великобритании и Соединенным Штатам», – сказал политик.

«Мы все знаем, что когда кто-то пытается проникнуть в наш дом, мы защищаем его. Этот принцип также относится к государственным границам, границам ЕС и НАТО - нашему общему дому. Давайте будем вместе, будем защищать Европу», - обратился премьер-министр Польши.

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