В Польше бывшего премьера Дональда Туска за быструю езду лишили прав на три месяца
- 21.11.2021, 13:38
- 2,352
Глава оппозиционной партии «Гражданская платформа» считает наказание справедливым.
Полиция Польши лишила бывшего председателя Европейского совета, экс-премьера республики и лидера крупнейшей оппозиционной партии «Гражданская платформа» Дональда Туска водительских прав на три месяца за превышение скорости. Об этом сообщил в субботу в Twitter сам политик.
«Есть нарушение правил дорожного движения. Есть наказание в виде лишения прав на три месяца, десяти штрафных баллов и штрафа», — информировал Туск, подчеркнув, что считает наказание справедливым и принимает его без дискуссии.
Инцидент произошел в Центральном Мазовецком воеводстве Польши. «Около 11:00 в местности Вишнево возле города Млава полиция задержала 64-летнего водителя Skoda, который в городской черте превысил скорость более чем на 50 км/ч», — - информировала пресс-секретарь местной полиции Анна Павловская.
По данным информационного портала Interia, Туск ехал со скоростью 107 км / ч.